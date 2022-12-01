https://ria.ru/20221201/puteshestviya-1835470469.html

Росстат рассказал, на сколько подорожал перелет в эконом-классе

Росстат рассказал, на сколько подорожал перелет в эконом-классе - РИА Новости, 01.12.2022

Росстат рассказал, на сколько подорожал перелет в эконом-классе

Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 22 по 28 ноября выросла в среднем на 11 процентов, с начала года — на 13,7 процента, сообщает Росстат. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:28

2022-12-01T12:28

2022-12-01T12:28

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 22 по 28 ноября выросла в среднем на 11 процентов, с начала года — на 13,7 процента, сообщает Росстат.На проживание в отелях рост цен не так ощутим. С начала года стоимость проживания в местах размещения с одной звездой выросла на 4,8 процента, с двумя — на 4,2 процента, с тремя — на 6,3 процента. Проживание в четырех- и пятизвездочных отелях увеличилась на 7,9 процента.Ночевка в хостеле подорожала на 4,6 процента, отдых в домах отдыха и пансионатах — на 9,6 процента. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 13,6 процента.

https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, федеральная служба государственной статистики (росстат), авиабилеты, отели, гостиницы, цены