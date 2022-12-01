https://ria.ru/20221201/puteshestviya-1835470469.html
Росстат рассказал, на сколько подорожал перелет в эконом-классе
Росстат рассказал, на сколько подорожал перелет в эконом-классе - РИА Новости, 01.12.2022
Росстат рассказал, на сколько подорожал перелет в эконом-классе
Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 22 по 28 ноября выросла в среднем на 11 процентов, с начала года — на 13,7 процента, сообщает Росстат. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:28
2022-12-01T12:28
2022-12-01T12:28
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная служба государственной статистики (росстат)
авиабилеты
отели
гостиницы
цены
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 22 по 28 ноября выросла в среднем на 11 процентов, с начала года — на 13,7 процента, сообщает Росстат.На проживание в отелях рост цен не так ощутим. С начала года стоимость проживания в местах размещения с одной звездой выросла на 4,8 процента, с двумя — на 4,2 процента, с тремя — на 6,3 процента. Проживание в четырех- и пятизвездочных отелях увеличилась на 7,9 процента.Ночевка в хостеле подорожала на 4,6 процента, отдых в домах отдыха и пансионатах — на 9,6 процента. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 13,6 процента.
https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральная служба государственной статистики (росстат), авиабилеты, отели, гостиницы, цены
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Авиабилеты, Отели, Гостиницы, Цены
Росстат рассказал, на сколько подорожал перелет в эконом-классе
Росстат: цены на перелет в эконом-классе по России за неделю выросли сразу на 11 процентов
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 22 по 28 ноября выросла в среднем на 11 процентов, с начала года — на 13,7 процента, сообщает Росстат.
На проживание в отелях рост цен не так ощутим. С начала года стоимость проживания в местах размещения с одной звездой выросла на 4,8 процента, с двумя — на 4,2 процента, с тремя — на 6,3 процента. Проживание в четырех- и пятизвездочных отелях увеличилась на 7,9 процента.
Ночевка в хостеле подорожала на 4,6 процента, отдых в домах отдыха и пансионатах — на 9,6 процента. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 13,6 процента.