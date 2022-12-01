https://ria.ru/20221201/puskepalis-1835475150.html

В Ярославле открыли Дом актера имени Сергея Пускепалиса

В Ярославле открыли Дом актера имени Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 01.12.2022

В Ярославле открыли Дом актера имени Сергея Пускепалиса

В Ярославле открылся Дом актера имени заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:52

2022-12-01T10:52

2022-12-01T10:52

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. В Ярославле открылся Дом актера имени заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса, передает корреспондент РИА Новости.По словам губернатора Михаила Евраева, новое творческое пространство объединит профессиональные труппы, студенческие команды, самодеятельные коллективы. "Я уверен, что здесь пройдет огромное количество очень интересных творческих вечеров", — сказал он. И подчеркнул, что здание Дома актера – памятник истории и культуры федерального значения, поэтому, к реставрации подошли максимально ответственно и бережно.После торжественной части коллективы разных художественных учреждений Ярославской области представили номера на капустнике "Театральное новоселье".Работа по созданию областного Дома актера шла по поручению президента РФ Владимира Путина. С просьбой об этом к главе государства несколько лет назад обратились деятели театрального искусства на встрече в Ярославле. Средства на ремонт здания под Дом актера были выделены из резервного фонда президента.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. Он был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. Двадцатого сентября он погиб в ДТП на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области.

https://ria.ru/20220928/puskepalis-1820168332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей пускепалис, владимир путин, михаил евраев, россия, ярославль, ярославская область, знаменитости, звезды, кино и сериалы