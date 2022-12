https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html

"Пентагон такого не ожидал". Украинской армии указали на серьезную проблему

"Пентагон такого не ожидал". Украинской армии указали на серьезную проблему

Страны НАТО не успевают пополнять артиллерийские запасы украинской армии. По данным американских журналистов, значительная часть орудий, поставленных Западом,... РИА Новости, 01.12.2022

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Страны НАТО не успевают пополнять артиллерийские запасы украинской армии. По данным американских журналистов, значительная часть орудий, поставленных Западом, уже небоеспособна. А ремонтных мощностей Киева не хватает. На что рассчитывают ВСУ — в материале РИА Новости.Нехватка ресурсаЕжедневно Россия и Украина расходуют тысячи снарядов всех калибров. По разным целям: армейские колонны, пункты дислокации личного состава, штабы, полевые укрепления. Поздней осенью, когда активность боевых действий снизилась из-за погоды, артиллерию применяли гораздо интенсивнее.Еще весной в украинских войсках жаловались на нехватку боеприпасов. Запад помог. Страны НАТО ранее передали Киеву до 350 гаубиц калибра 155 и 105 миллиметров. Теперь ВСУ в основном используют именно их.Однако, по данным газеты The New York Times (NYT), примерно треть орудий уже небоеспособна. Чаще всего выбывают из строя американские M777, прозванные в Донбассе "тремя топорами". Есть проблемы и с французскими самоходками Caesar, а также немецкими PZH2000. Все это калибр 155."Наши трофейные команды изучали разбитые орудия, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса НМ ДНР с позывным Клим. — У большинства предельно изношенны стволы и казенная часть. В целом очень заметно, что их создавали не для большой войны, а скорее для конфликтов низкой и средней интенсивности. "Три топора" приняли на вооружение относительно недавно — в 2005-м. Тогда США воевали в Ираке и Афганистане. Для тех театров боевых действий эти пушки подходили идеально".Неплохо показывают себя и на Украине, добавляет военный. Однако из-за особенностей конструкции они куда менее надежны, чем 152-миллиметровки, такие как "Мста-С", "Мста-Б", "Гиацинт", которыми вооружена российская армия. Уступают западные образцы даже древним Д-20.Разношерстная номенклатураЭто подтверждает и американская пресса. Авторы публикации в NYT отмечают, что артиллерийского огня такой плотности в Европе не было со времен Второй мировой.ВСУ в сутки выпускают от двух до четырех тысяч снарядов. Часто бьют на максимальную дальность — это требует заряжать гаубицы с максимальной навеской пороха, что, в свою очередь, еще больше гробит их ресурс."Один день боев на Украине равен месяцу или даже больше в Афганистане", — цитирует NYT экс-помощницу генсека НАТО по военным закупкам Камиллу Гранд.Осложняет ситуацию и разношерстная номенклатура 155-миллиметровых снарядов. У каждой страны своя технология, боеприпасы созданы под конкретные орудия и условия боевого применения. Американский снаряд достаточно сильно отличается от итальянского или немецкого.Однако военных сейчас это мало волнует — берут то, что подвезли на позиции.Вдобавок, отмечают аналитики, страны НАТО в первую очередь поставляют Киеву то, что давно хранится на складах и по-хорошему подлежит списанию. А неисправный снаряд может взорваться в стволе при выстреле.Сложности с ремонтомЗаменить изношенный ствол длиной более шести метров и весом в сотни килограммов в полевых условиях — задача, мягко говоря, нетривиальная. В западных пушках широко применяется титан — это удорожает обслуживание, тем более на Украине, где оборонка "заточена" главным образом под советскую технику.Поэтому орудия вывозят за границу — прежде всего в Польшу. Там действуют ремонтные заводы Европейского командования Пентагона.Наконец, запасы 155-миллиметровых снарядов в арсеналах союзников Киева не бесконечны. Учитывая, что это основной калибр ствольной артиллерии НАТО, в Вашингтоне уже предрекают дефицит.Так, газета The Wall Street Journal сообщила, что США планируют закупить у Южной Кореи не менее ста тысяч таких боеприпасов для Украины. Этого, как считает американское командование, хватит на несколько недель активных боев.К тому же вопрос поставок в целом вызывает споры среди союзников. Например, Италия и Швейцария отказались от военной помощи. А порядка 20 стран — членов НАТО заявили об исчерпании ресурсов. Все это, наряду с логистическими проблемами, может доставить ВСУ немало неприятностей.

