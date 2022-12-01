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Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога - РИА Новости, 01.12.2022
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Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога
Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога - РИА Новости, 01.12.2022
Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога
Президент России Владимир Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении дня психолога 22 ноября. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:26
2022-12-01T17:26
владимир путин
россия
общество
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении дня психолога 22 ноября."Ну, здесь ничего обещать не буду, но обязательно поручу администрации проработать вопрос этот", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус" на соответствующий вопрос.На площадке Парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II Конгресс молодых ученых.В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
https://ria.ru/20221201/pomosch-1835638986.html
https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834653863.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
17:26 01.12.2022
 
Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога

Президент Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога 22 ноября

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин осматривает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин осматривает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении дня психолога 22 ноября.
"Ну, здесь ничего обещать не буду, но обязательно поручу администрации проработать вопрос этот", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус" на соответствующий вопрос.
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