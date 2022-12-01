https://ria.ru/20221201/psikhologiya-1835661225.html
Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога
Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога - РИА Новости, 01.12.2022
Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога
Президент России Владимир Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении дня психолога 22 ноября. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:26
2022-12-01T17:26
2022-12-01T17:26
владимир путин
россия
общество
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении дня психолога 22 ноября."Ну, здесь ничего обещать не буду, но обязательно поручу администрации проработать вопрос этот", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус" на соответствующий вопрос.На площадке Парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II Конгресс молодых ученых.В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
https://ria.ru/20221201/pomosch-1835638986.html
https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834653863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога
Президент Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога 22 ноября
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении дня психолога 22 ноября.
"Ну, здесь ничего обещать не буду, но обязательно поручу администрации проработать вопрос этот", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус" на соответствующий вопрос.
На площадке Парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II Конгресс молодых ученых.
В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.