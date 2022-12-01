https://ria.ru/20221201/psikhologiya-1835661225.html

Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога

Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога - РИА Новости, 01.12.2022

Путин пообещал поручить проработать вопрос установления дня психолога

Президент России Владимир Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении дня психолога 22 ноября. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:26

2022-12-01T17:26

2022-12-01T17:26

владимир путин

россия

общество

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении дня психолога 22 ноября."Ну, здесь ничего обещать не буду, но обязательно поручу администрации проработать вопрос этот", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус" на соответствующий вопрос.На площадке Парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II Конгресс молодых ученых.В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.

https://ria.ru/20221201/pomosch-1835638986.html

https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834653863.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество