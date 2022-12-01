https://ria.ru/20221201/promipoteka-1835658020.html
Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года
Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года - РИА Новости, 01.12.2022
Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года
Первые кредиты по программе "Промышленная ипотека" выдадут в Московской области выдадут до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:20
2022-12-01T17:20
2022-12-01T17:20
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ипотека
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Первые кредиты по программе "Промышленная ипотека" выдадут в Московской области выдадут до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Первые три компании из Московской области могут получить кредиты на покупку промышленной недвижимости в рамках программы "Промышленная ипотека" уже в первой половине декабря. Все компании запросили максимальный объем кредитования по программе – 500 миллионов рублей. Сейчас работа по этим заявкам находится на финальной стадии", - приводятся слова замглавы ведомства Евгения Подлипенского.О запуске программы промышленной ипотеки объявил премьер министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 5 сентября. Она предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых.
https://ria.ru/20220803/ipoteka-1806900301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, ипотека
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Ипотека