https://ria.ru/20221201/promipoteka-1835658020.html

Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года

Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года - РИА Новости, 01.12.2022

Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года

Первые кредиты по программе "Промышленная ипотека" выдадут в Московской области выдадут до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:20

2022-12-01T17:20

2022-12-01T17:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

ипотека

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Первые кредиты по программе "Промышленная ипотека" выдадут в Московской области выдадут до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Первые три компании из Московской области могут получить кредиты на покупку промышленной недвижимости в рамках программы "Промышленная ипотека" уже в первой половине декабря. Все компании запросили максимальный объем кредитования по программе – 500 миллионов рублей. Сейчас работа по этим заявкам находится на финальной стадии", - приводятся слова замглавы ведомства Евгения Подлипенского.О запуске программы промышленной ипотеки объявил премьер министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 5 сентября. Она предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых.

https://ria.ru/20220803/ipoteka-1806900301.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, ипотека