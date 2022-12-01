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Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года - РИА Новости, 01.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221201/promipoteka-1835658020.html
Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года
Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года - РИА Новости, 01.12.2022
Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года
Первые кредиты по программе "Промышленная ипотека" выдадут в Московской области выдадут до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:20
2022-12-01T17:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
ипотека
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Первые кредиты по программе "Промышленная ипотека" выдадут в Московской области выдадут до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Первые три компании из Московской области могут получить кредиты на покупку промышленной недвижимости в рамках программы "Промышленная ипотека" уже в первой половине декабря. Все компании запросили максимальный объем кредитования по программе – 500 миллионов рублей. Сейчас работа по этим заявкам находится на финальной стадии", - приводятся слова замглавы ведомства Евгения Подлипенского.О запуске программы промышленной ипотеки объявил премьер министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 5 сентября. Она предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых.
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московская область (подмосковье), экономика, ипотека
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Ипотека
17:20 01.12.2022
 

Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут до конца года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Первые кредиты по программе "Промышленная ипотека" выдадут в Московской области выдадут до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"Первые три компании из Московской области могут получить кредиты на покупку промышленной недвижимости в рамках программы "Промышленная ипотека" уже в первой половине декабря. Все компании запросили максимальный объем кредитования по программе – 500 миллионов рублей. Сейчас работа по этим заявкам находится на финальной стадии", - приводятся слова замглавы ведомства Евгения Подлипенского.
О запуске программы промышленной ипотеки объявил премьер министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 5 сентября. Она предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых.
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