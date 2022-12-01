https://ria.ru/20221201/proliv-1835463811.html
В Керченском проливе прервали движение паромов
В Керченском проливе прервали движение паромов - РИА Новости, 01.12.2022
В Керченском проливе прервали движение паромов
Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за непогоды, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:51
2022-12-01T09:51
2022-12-01T09:51
керченский пролив
республика крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за непогоды, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.На этой неделе переправу уже приостанавливали - со вторника до полудня среды из-за ветра. Власти Крыма призвала водителей планировать заранее свои поездки с учетом погодных условий и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом - через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР."По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер 16 м/с, волнение моря) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
https://ria.ru/20221109/pereprava-1830149547.html
керченский пролив
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, республика крым, краснодарский край
Керченский пролив, Республика Крым, Краснодарский край
В Керченском проливе прервали движение паромов
В Керченском проливе приостановили работу паромной переправы из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за непогоды, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
На этой неделе переправу уже приостанавливали - со вторника до полудня среды из-за ветра. Власти Крыма призвала водителей планировать заранее свои поездки с учетом погодных условий и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом - через Херсонскую и Запорожскую области
и ДНР
.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер 16 м/с, волнение моря) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.