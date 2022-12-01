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Более 450 млн рублей получит Липецкая область на реализацию проектов АПК - РИА Новости, 01.12.2022
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Липецкая область
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Более 450 млн рублей получит Липецкая область на реализацию проектов АПК
Более 450 млн рублей получит Липецкая область на реализацию проектов АПК - РИА Новости, 01.12.2022
Более 450 млн рублей получит Липецкая область на реализацию проектов АПК
Липецкая область получит 451,7 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:15
2022-12-01T17:15
липецкая область
экономика
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Липецкая область получит 451,7 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, вместе с Липецкой областью господдержку получат 152 инвестпроекта из 43 регионов. Общий размер господдержки для компенсации затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных объектов составит 7,7 миллиарда рублей. Среди субъектов Центрального федерального округа на развитие липецкого АПК выделен наибольший объём федеральных средств."Агропромышленный комплекс Липецкой области развивается всесторонне. Весомая господдержка позволит реализовать новые перспективные проекты, имеющие большое значение для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны", – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что финансирование будет направлено на развитие овощных и плодовых хранилищ, молочных и птицеводческих ферм.
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экономика, липецкая область
Липецкая область, Экономика, Липецкая область
17:15 01.12.2022
 

Более 450 млн рублей получит Липецкая область на реализацию проектов АПК

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Липецкая область получит 451,7 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, вместе с Липецкой областью господдержку получат 152 инвестпроекта из 43 регионов. Общий размер господдержки для компенсации затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных объектов составит 7,7 миллиарда рублей. Среди субъектов Центрального федерального округа на развитие липецкого АПК выделен наибольший объём федеральных средств.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области развивается всесторонне. Весомая господдержка позволит реализовать новые перспективные проекты, имеющие большое значение для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны", – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что финансирование будет направлено на развитие овощных и плодовых хранилищ, молочных и птицеводческих ферм.
В коровнике на ферме - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 12:42Липецкая область
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