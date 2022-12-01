Доля продаж китайских брендов на рынке в России превысила 33%
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево
МОСКВА, 1 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай установил новый рекорд по продажам автомобилей на российском рынке. В период с 21 по 27 ноября был реализован 3561 китайский автомобиль, что составило 33,4% от общего числа продаж.
Об этом сообщает портал Autonews.ruсо ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".
Самым продаваемой китайской маркой стали машины бренда Chery. За последнюю неделю ноября было продано 1276 единиц. На втором месте среди китайских компаний расположился Haval. С 21 по 27 ноября производителю удалось реализовать 934 автомобиля на российском рынке. Закрывает топ-3 Geely с показателем 706 проданных машин.
Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO вновь занял лидирующую позицию среди самых популярных китайских автомобилей прошлой недели. В общем рейтинге он уступил только Lada Granta(748 автомобилей против 2554). С небольшим отрывом от Chery третье и четвертое места заняли Niva Travel и Niva Legend с показателями 724 и 587 единиц соответственно. В пятерку лидеров также попал кроссовер Haval Jolion. За предыдущую неделю было куплено 400 авто этого бренда.
Китайская доля на авторынке в России стремительно растет. В начале года она не превышала и 10%, а на конец октября в России было реализовано более 12 тысяч машин китайских производителей. Это 29,5% от общего объема проданных в 2022 году автомобилей. В середине ноября Китай поставил новый рекорд, превысив отметку 31%.