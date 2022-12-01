https://ria.ru/20221201/priangare-1835444438.html

В Приангарье ввели режим повышенной готовности

В Приангарье ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.12.2022

В Приангарье ввели режим повышенной готовности

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что в регионе из-за морозов и увеличения числа бытовых пожаров вводится режим повышенной... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T06:06

2022-12-01T06:06

2022-12-01T06:08

игорь кобзев

иркутская область

telegram (приложение)

жкх

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ИРКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что в регионе из-за морозов и увеличения числа бытовых пожаров вводится режим повышенной готовности.Кобзев провел в четверг внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям."Вводим режим повышенной готовности на территории области до 5 декабря. Это связано с понижением температур. Метеорологи доложили, что в большинстве районов среднесуточные температуры будут на 4-8 градусов ниже климатической нормы. Местами по области они будут опускаться ниже 32 градусов", - написал Кобзев.Он также отметил, что введение режима - вынужденная мера, в регионе из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров. Больше половины возникают из-за короткого замыкания электропроводки. Больше возгораний стало и из-за нарушения правил безопасности при использовании печного отопления.

https://ria.ru/20210221/moroz-1598436226.html

иркутская область

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игорь кобзев, иркутская область, telegram (приложение), жкх