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В Приангарье ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.12.2022
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В Приангарье ввели режим повышенной готовности
В Приангарье ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.12.2022
В Приангарье ввели режим повышенной готовности
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что в регионе из-за морозов и увеличения числа бытовых пожаров вводится режим повышенной... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T06:06
2022-12-01T06:08
игорь кобзев
иркутская область
telegram (приложение)
жкх
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ИРКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что в регионе из-за морозов и увеличения числа бытовых пожаров вводится режим повышенной готовности.Кобзев провел в четверг внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям."Вводим режим повышенной готовности на территории области до 5 декабря. Это связано с понижением температур. Метеорологи доложили, что в большинстве районов среднесуточные температуры будут на 4-8 градусов ниже климатической нормы. Местами по области они будут опускаться ниже 32 градусов", - написал Кобзев.Он также отметил, что введение режима - вынужденная мера, в регионе из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров. Больше половины возникают из-за короткого замыкания электропроводки. Больше возгораний стало и из-за нарушения правил безопасности при использовании печного отопления.
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игорь кобзев, иркутская область, telegram (приложение), жкх
Игорь Кобзев, Иркутская область, Telegram (приложение), ЖКХ
06:06 01.12.2022 (обновлено: 06:08 01.12.2022)
 
В Приангарье ввели режим повышенной готовности

В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за морозов и бытовых пожаров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ИРКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что в регионе из-за морозов и увеличения числа бытовых пожаров вводится режим повышенной готовности.
Кобзев провел в четверг внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Вводим режим повышенной готовности на территории области до 5 декабря. Это связано с понижением температур. Метеорологи доложили, что в большинстве районов среднесуточные температуры будут на 4-8 градусов ниже климатической нормы. Местами по области они будут опускаться ниже 32 градусов", - написал Кобзев.
Он также отметил, что введение режима - вынужденная мера, в регионе из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров. Больше половины возникают из-за короткого замыкания электропроводки. Больше возгораний стало и из-за нарушения правил безопасности при использовании печного отопления.
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Игорь КобзевИркутская областьTelegram (приложение)ЖКХ
 
 
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