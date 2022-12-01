https://ria.ru/20221201/posylka-1835657507.html

Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали

Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали - РИА Новости, 01.12.2022

Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали

Посылку со взрывчаткой, ранее обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали, сообщает телеканал Sexta со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:19

2022-12-01T17:19

2022-12-01T18:42

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посылку со взрывчаткой, ранее обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали, сообщает телеканал Sexta со ссылкой на полицию.Ранее стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. Здание диппредставительства было оцеплено.По данным испанского агентства Europa Press, посылка со взрывчаткой была обнаружена в 12.30 (15.30 мск) на пункте проверки безопасности.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Посольство РФ в Испании, комментируя ситуацию с пакетами со взрывчаткой, отправленными неизвестными в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд испанских учреждений, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/bomba-1835538971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мадрид, испания, сша, педро санчес