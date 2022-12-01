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Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали - РИА Новости, 01.12.2022
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Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали
Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали - РИА Новости, 01.12.2022
Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали
Посылку со взрывчаткой, ранее обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали, сообщает телеканал Sexta со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:19
2022-12-01T18:42
в мире
мадрид
испания
сша
педро санчес
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посылку со взрывчаткой, ранее обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали, сообщает телеканал Sexta со ссылкой на полицию.Ранее стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. Здание диппредставительства было оцеплено.По данным испанского агентства Europa Press, посылка со взрывчаткой была обнаружена в 12.30 (15.30 мск) на пункте проверки безопасности.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Посольство РФ в Испании, комментируя ситуацию с пакетами со взрывчаткой, отправленными неизвестными в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд испанских учреждений, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/bomba-1835538971.html
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в мире, мадрид, испания, сша, педро санчес
В мире, Мадрид, Испания, США, Педро Санчес
17:19 01.12.2022 (обновлено: 18:42 01.12.2022)
 
Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали

Sexta: подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали

© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. 1 декабря 2022
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. 1 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. 1 декабря 2022
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посылку со взрывчаткой, ранее обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали, сообщает телеканал Sexta со ссылкой на полицию.
Ранее стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. Здание диппредставительства было оцеплено.
По данным испанского агентства Europa Press, посылка со взрывчаткой была обнаружена в 12.30 (15.30 мск) на пункте проверки безопасности.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Посольство РФ в Испании, комментируя ситуацию с пакетами со взрывчаткой, отправленными неизвестными в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд испанских учреждений, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.
Сотрудники полиции Испании. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 13:11В мире
Полиция Испании спасла от "взрывного" письма премьера страны
 
В миреМадридИспанияСШАПедро Санчес
 
 
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