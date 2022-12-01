17:19 01.12.2022 (обновлено: 18:42 01.12.2022)
Подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали
Sexta: подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали
© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. 1 декабря 2022
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. 1 декабря 2022
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посылку со взрывчаткой, ранее обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали, сообщает телеканал Sexta со ссылкой на полицию.
Ранее стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. Здание диппредставительства было оцеплено.
По данным испанского агентства Europa Press, посылка со взрывчаткой была обнаружена в 12.30 (15.30 мск) на пункте проверки безопасности.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Посольство РФ в Испании, комментируя ситуацию с пакетами со взрывчаткой, отправленными неизвестными в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд испанских учреждений, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.