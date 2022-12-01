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Посольство России осудило рассылку пакетов со взрывчаткой в Испании - РИА Новости, 01.12.2022
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Посольство России осудило рассылку пакетов со взрывчаткой в Испании
Посольство России осудило рассылку пакетов со взрывчаткой в Испании - РИА Новости, 01.12.2022
Посольство России осудило рассылку пакетов со взрывчаткой в Испании
Посольство РФ в Испании, комментируя ситуацию с пакетами со взрывчаткой, отправленными неизвестными в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд испанских... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:40
2022-12-01T15:40
испания
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россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Испании, комментируя ситуацию с пакетами со взрывчаткой, отправленными неизвестными в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд испанских учреждений, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты."В связи с появляющейся в СМИ информацией о пакетах со взрывчаткой, направленных в посольство Украины в Испании и некоторые испанские официальные учреждения, заявляем следующее: осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Ранее сообщалось, что посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде.Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт. Агентство EFE передавало, что национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление.
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испания, мадрид, россия
Испания, Мадрид, Россия
15:40 01.12.2022
 
Посольство России осудило рассылку пакетов со взрывчаткой в Испании

Посольство России в Испании заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты

© AP PhotoИспанский полицейский
Испанский полицейский - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo
Испанский полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Испании, комментируя ситуацию с пакетами со взрывчаткой, отправленными неизвестными в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд испанских учреждений, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.
"В связи с появляющейся в СМИ информацией о пакетах со взрывчаткой, направленных в посольство Украины в Испании и некоторые испанские официальные учреждения, заявляем следующее: осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Территория посольства Украины в Мадриде
30 ноября, 22:48
Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ
Ранее сообщалось, что посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде.
Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт. Агентство EFE передавало, что национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление.
Испанские полицейские недалеко от места взрыва в посольстве Украины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 19:38
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде
 
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