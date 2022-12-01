https://ria.ru/20221201/posolstvo-1835593619.html

Посольство России осудило рассылку пакетов со взрывчаткой в Испании

Посольство России осудило рассылку пакетов со взрывчаткой в Испании - РИА Новости, 01.12.2022

Посольство России осудило рассылку пакетов со взрывчаткой в Испании

Посольство РФ в Испании, комментируя ситуацию с пакетами со взрывчаткой, отправленными неизвестными в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд испанских... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:40

2022-12-01T15:40

2022-12-01T15:40

испания

мадрид

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Испании, комментируя ситуацию с пакетами со взрывчаткой, отправленными неизвестными в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд испанских учреждений, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты."В связи с появляющейся в СМИ информацией о пакетах со взрывчаткой, направленных в посольство Украины в Испании и некоторые испанские официальные учреждения, заявляем следующее: осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Ранее сообщалось, что посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде.Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт. Агентство EFE передавало, что национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление.

https://ria.ru/20221130/vzryv-1835426359.html

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испания

мадрид

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

испания, мадрид, россия