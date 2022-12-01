https://ria.ru/20221201/poslanie-1835536392.html

Даты послания Путина Федеральному собранию пока нет, заявил Песков

Даты послания Путина Федеральному собранию пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022

Даты послания Путина Федеральному собранию пока нет, заявил Песков

Даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:03

2022-12-01T13:03

2022-12-01T13:16

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока информация не появилась. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221130/zarplaty-1835276279.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков