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Даты послания Путина Федеральному собранию пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022
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Даты послания Путина Федеральному собранию пока нет, заявил Песков
Даты послания Путина Федеральному собранию пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022
Даты послания Путина Федеральному собранию пока нет, заявил Песков
Даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:03
2022-12-01T13:16
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока информация не появилась. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
13:03 01.12.2022 (обновлено: 13:16 01.12.2022)
 
Даты послания Путина Федеральному собранию пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: даты послания Путина Федеральному собранию пока нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока информация не появилась. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
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