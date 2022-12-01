https://ria.ru/20221201/polunin-1835645640.html
В Москве состоится премьера балета "Данте" с Сергеем Полуниным
В Москве состоится премьера балета "Данте" с Сергеем Полуниным - РИА Новости, 01.12.2022
В Москве состоится премьера балета "Данте" с Сергеем Полуниным
Российская премьера балета "Данте" состоится 7 декабря в "Крокус Сити Холле", сообщил танцовщик Сергей Полунин на пресс-конференции, посвященной постановке. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:42
2022-12-01T17:42
2022-12-01T17:42
культура
новости культуры
сергей полунин
россия
москва
италия
крокус сити холл
театр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская премьера балета "Данте" состоится 7 декабря в "Крокус Сити Холле", сообщил танцовщик Сергей Полунин на пресс-конференции, посвященной постановке.Мировая премьера проекта прошла в 2021 году в Италии."Мы создавали балет "Данте" по запросу фестиваля в Равенне. Хотели сделать максимально наполненный спектакль, потому что в "Божественной комедии" много оттенков и три разных мира — Ад, Чистилище, Рай. Делали балет во время ковида, поэтому не могли ввести новых исполнителей — расстояние между танцовщиками должно быть не меньше двух-трех метров. Так и было принято решение, что я буду на сцене один", — рассказал Полунин. Он отметил, что в классическом балете мужское соло длится минуту. И танцовщик максимально за это время выкладывается. Он уточнил, что Ад, Чистилище и Рай создавали хореографы, композиторы, художники из Америки, Канады, Англии, Сербии, России. Полунин подчеркнул, что ему хотелось объединить творцов из разных стран в проекте. Он также отметил, что московская постановка отличается от итальянской новым светом."Мы делали "Данте" при очень скромном бюджете. Конечно, нам хотелось, чтобы его жизнь продлилась и дальше – показать его в городах России, а потом, может, и в других странах, поскольку история интернациональная и будет понятна везде. Мы работаем с "Пушкинской картой", для меня очень важно, чтобы билеты были доступными", — поделился подробностями Полунин.Танцовщик также рассказал, что следующим проектом его команды станет мультидисциплинарный балет "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова."Я уже начал готовиться, читать, думать. Хочу вывести этот спектакль за рамки театрального мира. Хочу сделать что-то новое", — уверяет Полунин. Он поясил, что "Мастер и Маргарита" будет не просто балетом – танцовщик хочет работать с разными дисциплинами: спортивной или художественной гимнастикой, фигурным катанием, иллюзионизмом.
https://ria.ru/20221130/balet-1835213120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей полунин, россия, москва, италия, крокус сити холл, театр, балет, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Сергей Полунин, Россия, Москва, Италия, Крокус Сити Холл, Театр, Балет, Знаменитости, звезды
В Москве состоится премьера балета "Данте" с Сергеем Полуниным
Российская премьера балета "Данте" с Сергеем Полуниным пройдет в Москве 7 декабря
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская премьера балета "Данте" состоится 7 декабря в "Крокус Сити Холле", сообщил танцовщик Сергей Полунин на пресс-конференции, посвященной постановке.
Мировая премьера проекта прошла в 2021 году в Италии.
"Мы создавали балет "Данте" по запросу фестиваля в Равенне. Хотели сделать максимально наполненный спектакль, потому что в "Божественной комедии" много оттенков и три разных мира — Ад, Чистилище, Рай. Делали балет во время ковида, поэтому не могли ввести новых исполнителей — расстояние между танцовщиками должно быть не меньше двух-трех метров. Так и было принято решение, что я буду на сцене один", — рассказал Полунин.
Он отметил, что в классическом балете мужское соло длится минуту. И танцовщик максимально за это время выкладывается.
"Раньше я танцевал "Весну Священную", где был 36 минут один на сцене. А "Данте" – это полноценный балет, где все это время я один. Это настоящий, серьезный вызов", — утверждает Полунин.
Он уточнил, что Ад, Чистилище и Рай создавали хореографы, композиторы, художники из Америки, Канады, Англии, Сербии, России. Полунин подчеркнул, что ему хотелось объединить творцов из разных стран в проекте. Он также отметил, что московская постановка отличается от итальянской новым светом.
"Мы делали "Данте" при очень скромном бюджете. Конечно, нам хотелось, чтобы его жизнь продлилась и дальше – показать его в городах России, а потом, может, и в других странах, поскольку история интернациональная и будет понятна везде. Мы работаем с "Пушкинской картой", для меня очень важно, чтобы билеты были доступными", — поделился подробностями Полунин.
Танцовщик также рассказал, что следующим проектом его команды станет мультидисциплинарный балет "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова.
"Я уже начал готовиться, читать, думать. Хочу вывести этот спектакль за рамки театрального мира. Хочу сделать что-то новое", — уверяет Полунин.
Он поясил, что "Мастер и Маргарита" будет не просто балетом – танцовщик хочет работать с разными дисциплинами: спортивной или художественной гимнастикой, фигурным катанием, иллюзионизмом.