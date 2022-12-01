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При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/pogibshiy-1835729727.html
При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР
При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР - РИА Новости, 01.12.2022
При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР
Сотрудник МЧС ДНР погиб при украинском обстреле Ворошиловского района Донецк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:36
2022-12-01T21:54
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник МЧС ДНР погиб при украинском обстреле Ворошиловского района Донецк, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу с применением РСЗО "Град", в ходе которого по городу было выпущено 12 ракет.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела, где погиб один сотрудник местного МЧС, работают коммунальные и экстренные службы, в результате обстрела повреждено остекление жилых домов.В самом ведомстве заявили, что еще два человека ранены. "Сегодня с 19.10 начался очередной обстрел центра города. В результате чего двое сотрудников МЧС ДНР получили ранения, водитель служебного автомобиля пожарно-спасательного отряда города Донецк скончался на месте", - говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram-канале.Оба пострадавших госпитализированы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221201/obstrel-1835729589.html
донецк
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донецк, в мире, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
21:36 01.12.2022 (обновлено: 21:54 01.12.2022)
 
При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР

Сотрудник МЧС ДНР погиб, двое получили ранения при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователи СК РФ на месте обстрела в центре Донецка
Следователи СК РФ на месте обстрела в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователи СК РФ на месте обстрела в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник МЧС ДНР погиб при украинском обстреле Ворошиловского района Донецк, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу с применением РСЗО "Град", в ходе которого по городу было выпущено 12 ракет.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела, где погиб один сотрудник местного МЧС, работают коммунальные и экстренные службы, в результате обстрела повреждено остекление жилых домов.
В самом ведомстве заявили, что еще два человека ранены. "Сегодня с 19.10 начался очередной обстрел центра города. В результате чего двое сотрудников МЧС ДНР получили ранения, водитель служебного автомобиля пожарно-спасательного отряда города Донецк скончался на месте", - говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram-канале.
Оба пострадавших госпитализированы, добавили в ведомстве.
Часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела здания администрации Донецка - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 21:33Специальная военная операция на Украине
В Донецке при обстреле повреждено здание администрации города
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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