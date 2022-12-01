https://ria.ru/20221201/pogibshiy-1835729727.html

При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР

При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР - РИА Новости, 01.12.2022

При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР

Сотрудник МЧС ДНР погиб при украинском обстреле Ворошиловского района Донецк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T21:36

2022-12-01T21:36

2022-12-01T21:54

специальная военная операция на украине

донецк

в мире

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824392882_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4a94b6bc5b344181416631891ca4306b.jpg

ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник МЧС ДНР погиб при украинском обстреле Ворошиловского района Донецк, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу с применением РСЗО "Град", в ходе которого по городу было выпущено 12 ракет.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела, где погиб один сотрудник местного МЧС, работают коммунальные и экстренные службы, в результате обстрела повреждено остекление жилых домов.В самом ведомстве заявили, что еще два человека ранены. "Сегодня с 19.10 начался очередной обстрел центра города. В результате чего двое сотрудников МЧС ДНР получили ранения, водитель служебного автомобиля пожарно-спасательного отряда города Донецк скончался на месте", - говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram-канале.Оба пострадавших госпитализированы, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221201/obstrel-1835729589.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины