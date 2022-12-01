https://ria.ru/20221201/pogibshiy-1835729727.html
При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР
При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР - РИА Новости, 01.12.2022
При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР
Сотрудник МЧС ДНР погиб при украинском обстреле Ворошиловского района Донецк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:36
2022-12-01T21:36
2022-12-01T21:54
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник МЧС ДНР погиб при украинском обстреле Ворошиловского района Донецк, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу с применением РСЗО "Град", в ходе которого по городу было выпущено 12 ракет.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела, где погиб один сотрудник местного МЧС, работают коммунальные и экстренные службы, в результате обстрела повреждено остекление жилых домов.В самом ведомстве заявили, что еще два человека ранены. "Сегодня с 19.10 начался очередной обстрел центра города. В результате чего двое сотрудников МЧС ДНР получили ранения, водитель служебного автомобиля пожарно-спасательного отряда города Донецк скончался на месте", - говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram-канале.Оба пострадавших госпитализированы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221201/obstrel-1835729589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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21:36 01.12.2022 (обновлено: 21:54 01.12.2022)
При обстреле центра Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР
Сотрудник МЧС ДНР погиб, двое получили ранения при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ