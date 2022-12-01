https://ria.ru/20221201/pogibshiy-1835450421.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек за сутки
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек за сутки - РИА Новости, 01.12.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек за сутки
Один мирный житель погиб и трое получили ранения за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:26
2022-12-01T08:26
2022-12-01T08:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Один мирный житель погиб и трое получили ранения за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 30 ноября до 08:00 1 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще три мирных жителя получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек за сутки
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек за сутки, еще трое ранены