https://ria.ru/20221201/pogibshaya-1835612818.html

При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина

При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 01.12.2022

При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела Гольмовского в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:15

2022-12-01T16:15

2022-12-01T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

украина

вооруженные силы украины

иван приходько

гольмовский

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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Гольмовского в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в поселке городского типа Гольмовский по улице Новозаводская погибла мирная женщина 1975 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20221201/detsad-1835554485.html

донецкая народная республика

горловка

украина

гольмовский

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины, иван приходько, гольмовский