https://ria.ru/20221201/pogibshaya-1835612818.html
При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина
При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 01.12.2022
При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела Гольмовского в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:15
2022-12-01T16:15
2022-12-01T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Гольмовского в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в поселке городского типа Гольмовский по улице Новозаводская погибла мирная женщина 1975 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20221201/detsad-1835554485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:15 01.12.2022 (обновлено: 16:22 01.12.2022)
При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина
Мэр Горловки: при обстреле украинскими войсками Гольмовского в ДНР погибла женщина