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При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/pogibshaya-1835612818.html
При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина
При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 01.12.2022
При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела Гольмовского в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:15
2022-12-01T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
вооруженные силы украины
иван приходько
гольмовский
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Гольмовского в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в поселке городского типа Гольмовский по улице Новозаводская погибла мирная женщина 1975 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20221201/detsad-1835554485.html
донецкая народная республика
горловка
украина
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины, иван приходько, гольмовский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Гольмовский
16:15 01.12.2022 (обновлено: 16:22 01.12.2022)
 
При обстреле Гольмовского в ДНР погибла женщина

Мэр Горловки: при обстреле украинскими войсками Гольмовского в ДНР погибла женщина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Гольмовского в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в поселке городского типа Гольмовский по улице Новозаводская погибла мирная женщина 1975 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоГольмовский
 
 
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