00:45 01.12.2022 (обновлено: 10:29 01.12.2022)
Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны
Посольство России обвинило главу МИД Латвии в подстрекательстве к широкомасштабной войне
Здание посольства России в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Посольство России в Риге заявило, что призывы главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса позволить Киеву бить по аэродромам России и местам базирования российских ракет являются подстрекательством к развязыванию широкомасштабной войны.
Ранее глава МИД Латвии в интервью агентству Блумберг заявил, что Киеву "нужно позволить" атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации.
"Не бояться эскалации", "разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России" — нет, к таким шагам призывает не какой-то оголтелый военный эксперт, а ни много ни мало — глава дипломатического ведомства Латвии Э. Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!" — сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
Посольство отметило, что "своим "разрешить" министр лишний раз подтвердил марионеточную сущность киевского режима, который не смеет и шага ступить без отмашки со стороны западных покровителей".
"Стоит ли говорить, что профессиональный долг любого работника дипломатической службы, а особенно столь высокопоставленного — не раздувать "огонь войны", а, напротив, способствовать поиску мирных решений урегулирования конфликтов. Похоже, у латвийского министра свои, прямо скажем, весьма своеобразные представления о сущности и задачах дипломатии в современном мире", — подчеркнули в дипмиссии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.