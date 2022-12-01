https://ria.ru/20221201/podstrekatelstvo-1835435232.html

Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны

Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны - РИА Новости, 01.12.2022

Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны

Посольство России в Риге заявило, что призывы главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса позволить Киеву бить по аэродромам России и местам базирования российских... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T00:45

2022-12-01T00:45

2022-12-01T10:29

эдгарс ринкевичс

владимир зеленский

россия

латвия

киев

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/24/1517352400_0:201:3070:1928_1920x0_80_0_0_077b14c0f626ae056466d6d5cbda68cf.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Посольство России в Риге заявило, что призывы главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса позволить Киеву бить по аэродромам России и местам базирования российских ракет являются подстрекательством к развязыванию широкомасштабной войны.Ранее глава МИД Латвии в интервью агентству Блумберг заявил, что Киеву "нужно позволить" атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации."Не бояться эскалации", "разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России" — нет, к таким шагам призывает не какой-то оголтелый военный эксперт, а ни много ни мало — глава дипломатического ведомства Латвии Э. Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!" — сообщила дипмиссия в Telegram-канале.Посольство отметило, что "своим "разрешить" министр лишний раз подтвердил марионеточную сущность киевского режима, который не смеет и шага ступить без отмашки со стороны западных покровителей"."Стоит ли говорить, что профессиональный долг любого работника дипломатической службы, а особенно столь высокопоставленного — не раздувать "огонь войны", а, напротив, способствовать поиску мирных решений урегулирования конфликтов. Похоже, у латвийского министра свои, прямо скажем, весьма своеобразные представления о сущности и задачах дипломатии в современном мире", — подчеркнули в дипмиссии.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221129/aerodromy-1835146584.html

https://ria.ru/20221110/mid-1830469743.html

россия

латвия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эдгарс ринкевичс, владимир зеленский, россия, латвия, киев, telegram (приложение)