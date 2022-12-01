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Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны - РИА Новости, 01.12.2022
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Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны
Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны - РИА Новости, 01.12.2022
Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны
Посольство России в Риге заявило, что призывы главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса позволить Киеву бить по аэродромам России и местам базирования российских... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T00:45
2022-12-01T10:29
эдгарс ринкевичс
владимир зеленский
россия
латвия
киев
telegram (приложение)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Посольство России в Риге заявило, что призывы главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса позволить Киеву бить по аэродромам России и местам базирования российских ракет являются подстрекательством к развязыванию широкомасштабной войны.Ранее глава МИД Латвии в интервью агентству Блумберг заявил, что Киеву "нужно позволить" атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации."Не бояться эскалации", "разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России" — нет, к таким шагам призывает не какой-то оголтелый военный эксперт, а ни много ни мало — глава дипломатического ведомства Латвии Э. Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!" — сообщила дипмиссия в Telegram-канале.Посольство отметило, что "своим "разрешить" министр лишний раз подтвердил марионеточную сущность киевского режима, который не смеет и шага ступить без отмашки со стороны западных покровителей"."Стоит ли говорить, что профессиональный долг любого работника дипломатической службы, а особенно столь высокопоставленного — не раздувать "огонь войны", а, напротив, способствовать поиску мирных решений урегулирования конфликтов. Похоже, у латвийского министра свои, прямо скажем, весьма своеобразные представления о сущности и задачах дипломатии в современном мире", — подчеркнули в дипмиссии.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221129/aerodromy-1835146584.html
https://ria.ru/20221110/mid-1830469743.html
россия
латвия
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эдгарс ринкевичс, владимир зеленский, россия, латвия, киев, telegram (приложение)
Эдгарс Ринкевичс, Владимир Зеленский, Россия, Латвия, Киев, Telegram (приложение)
00:45 01.12.2022 (обновлено: 10:29 01.12.2022)
 
Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны

Посольство России обвинило главу МИД Латвии в подстрекательстве к широкомасштабной войне

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Здание посольства России в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Посольство России в Риге заявило, что призывы главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса позволить Киеву бить по аэродромам России и местам базирования российских ракет являются подстрекательством к развязыванию широкомасштабной войны.
Ранее глава МИД Латвии в интервью агентству Блумберг заявил, что Киеву "нужно позволить" атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 22:47Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Латвии "предложил" Украине бить по российским аэродромам
"Не бояться эскалации", "разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России" — нет, к таким шагам призывает не какой-то оголтелый военный эксперт, а ни много ни мало — глава дипломатического ведомства Латвии Э. Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!" — сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
Посольство отметило, что "своим "разрешить" министр лишний раз подтвердил марионеточную сущность киевского режима, который не смеет и шага ступить без отмашки со стороны западных покровителей".
"Стоит ли говорить, что профессиональный долг любого работника дипломатической службы, а особенно столь высокопоставленного — не раздувать "огонь войны", а, напротив, способствовать поиску мирных решений урегулирования конфликтов. Похоже, у латвийского министра свои, прямо скажем, весьма своеобразные представления о сущности и задачах дипломатии в современном мире", — подчеркнули в дипмиссии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 12:59
Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД
 
Эдгарс РинкевичсВладимир ЗеленскийРоссияЛатвияКиевTelegram (приложение)
 
 
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