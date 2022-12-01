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Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения магистралей Москвы - РИА Новости, 01.12.2022
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Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения магистралей Москвы
Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения магистралей Москвы - РИА Новости, 01.12.2022
Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения магистралей Москвы
Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:36
2022-12-01T12:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства."Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке деревьев на ключевых магистралях и видовых пространствах. Всего в этом году высадим более 5 тысяч крупномеров. Очередной этап стартовал на улице 800-летия Москвы, Щелковском и Волоколамском шоссе. Больше всего там высадим лип - около 650, эта порода оптимальна для мегаполиса: отлично приживается, устойчива к болезням, не боится сильных ветров и морозов. Работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не создавать проблем для дорожного движения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что высадят более 220 деревьев на улице 800-летия Москвы, свыше 1,2 тысячи деревьев – на Щелковском шоссе, более 750 деревьев – на Волоколамском шоссе. Это липы, рябины, клены остролистные, березы, декоративные яблони, плакучие ивы, черемуха.Сообщается, что деревья высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию."В рамках программы весной на Ярославском шоссе и Минской улице высадили более 1,2 тысячи зеленых насаждений. Сейчас проведем озеленение на Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Беломорская, 800-летия Москвы, Наметкина, Лобачевского, Обручева, Олонецкая и Березовая аллея", - дополняется в сообщении.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
12:36 01.12.2022
 

Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения магистралей Москвы

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыВысадка деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы
Высадка деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Высадка деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке деревьев на ключевых магистралях и видовых пространствах. Всего в этом году высадим более 5 тысяч крупномеров. Очередной этап стартовал на улице 800-летия Москвы, Щелковском и Волоколамском шоссе. Больше всего там высадим лип - около 650, эта порода оптимальна для мегаполиса: отлично приживается, устойчива к болезням, не боится сильных ветров и морозов. Работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не создавать проблем для дорожного движения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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В Москве высаживают деревья на Ленинском проспекте и Беломорской улице
Отмечается, что высадят более 220 деревьев на улице 800-летия Москвы, свыше 1,2 тысячи деревьев – на Щелковском шоссе, более 750 деревьев – на Волоколамском шоссе. Это липы, рябины, клены остролистные, березы, декоративные яблони, плакучие ивы, черемуха.
Сообщается, что деревья высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
"В рамках программы весной на Ярославском шоссе и Минской улице высадили более 1,2 тысячи зеленых насаждений. Сейчас проведем озеленение на Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Беломорская, 800-летия Москвы, Наметкина, Лобачевского, Обручева, Олонецкая и Березовая аллея", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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