https://ria.ru/20221201/ozelenenie-1835522425.html

Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения магистралей Москвы

Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения магистралей Москвы - РИА Новости, 01.12.2022

Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения магистралей Москвы

Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:36

2022-12-01T12:36

2022-12-01T12:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства."Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке деревьев на ключевых магистралях и видовых пространствах. Всего в этом году высадим более 5 тысяч крупномеров. Очередной этап стартовал на улице 800-летия Москвы, Щелковском и Волоколамском шоссе. Больше всего там высадим лип - около 650, эта порода оптимальна для мегаполиса: отлично приживается, устойчива к болезням, не боится сильных ветров и морозов. Работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не создавать проблем для дорожного движения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что высадят более 220 деревьев на улице 800-летия Москвы, свыше 1,2 тысячи деревьев – на Щелковском шоссе, более 750 деревьев – на Волоколамском шоссе. Это липы, рябины, клены остролистные, березы, декоративные яблони, плакучие ивы, черемуха.Сообщается, что деревья высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию."В рамках программы весной на Ярославском шоссе и Минской улице высадили более 1,2 тысячи зеленых насаждений. Сейчас проведем озеленение на Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Беломорская, 800-летия Москвы, Наметкина, Лобачевского, Обручева, Олонецкая и Березовая аллея", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221124/derevya-1833904713.html

https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы