https://ria.ru/20221201/ovchinskiy-1835414006.html

Овчинский: Столичная компания в семь раз нарастила выпуск детской одежды

Овчинский: Столичная компания в семь раз нарастила выпуск детской одежды - РИА Новости, 01.12.2022

Овчинский: Столичная компания в семь раз нарастила выпуск детской одежды

Московский производитель детской одежды и аксессуаров за 10 месяцев этого года увеличил выпуск продукции в семь раз, успешно заменив ушедшие зарубежные бренды,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T07:13

2022-12-01T07:13

2022-12-01T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

москва

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московский производитель детской одежды и аксессуаров за 10 месяцев этого года увеличил выпуск продукции в семь раз, успешно заменив ушедшие зарубежные бренды, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Он рассказал, что в Москве около 30 промышленных крупных и средних предприятий выпускают товары для детей: игрушки, настольные игры, развивающие наборы, интерактивное оборудование, одежду и обувь. "В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды. Например, столичный производитель детской одежды и аксессуаров ежегодно изготавливает свыше 12 тысяч единиц продукции. С января по октябрь он выпустил 10 тысяч товаров - в семь раз больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - сказал глава ведомства. Компания Mimibaby работает на столичном рынке с 2017 года и выпускает повседневную одежду для детей в возрасте до пяти лет. Предприятие использует только натуральные материалы, которые производятся в России."Наши изделия гипоаллергенны, изготовлены из безопасных материалов, при производстве которых не использовались химические и синтетические добавки. Чтобы малыши с первых дней жизни были окружены красивыми вещами, подбираем нежные и лаконичные оттенки, которые подходят как мальчикам, так и девочкам", — сказал генеральный директор компании Дмитрий Курченко.

https://ria.ru/20221014/obuv-1823861151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, владислав овчинский, москва, россия