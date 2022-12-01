Овчинский: Столичная компания в семь раз нарастила выпуск детской одежды
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московский производитель детской одежды и аксессуаров за 10 месяцев этого года увеличил выпуск продукции в семь раз, успешно заменив ушедшие зарубежные бренды, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он рассказал, что в Москве около 30 промышленных крупных и средних предприятий выпускают товары для детей: игрушки, настольные игры, развивающие наборы, интерактивное оборудование, одежду и обувь.
Он рассказал, что в Москве около 30 промышленных крупных и средних предприятий выпускают товары для детей: игрушки, настольные игры, развивающие наборы, интерактивное оборудование, одежду и обувь.
"В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды. Например, столичный производитель детской одежды и аксессуаров ежегодно изготавливает свыше 12 тысяч единиц продукции. С января по октябрь он выпустил 10 тысяч товаров - в семь раз больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - сказал глава ведомства. Компания Mimibaby работает на столичном рынке с 2017 года и выпускает повседневную одежду для детей в возрасте до пяти лет. Предприятие использует только натуральные материалы, которые производятся в России.
"Наши изделия гипоаллергенны, изготовлены из безопасных материалов, при производстве которых не использовались химические и синтетические добавки. Чтобы малыши с первых дней жизни были окружены красивыми вещами, подбираем нежные и лаконичные оттенки, которые подходят как мальчикам, так и девочкам", — сказал генеральный директор компании Дмитрий Курченко.
Московский производитель детской одежды и аксессуаров MimiBaby