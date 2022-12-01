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Овчинский: Столичная компания в семь раз нарастила выпуск детской одежды - РИА Новости, 01.12.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: Столичная компания в семь раз нарастила выпуск детской одежды
Овчинский: Столичная компания в семь раз нарастила выпуск детской одежды - РИА Новости, 01.12.2022
Овчинский: Столичная компания в семь раз нарастила выпуск детской одежды
Московский производитель детской одежды и аксессуаров за 10 месяцев этого года увеличил выпуск продукции в семь раз, успешно заменив ушедшие зарубежные бренды,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T07:13
2022-12-01T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
москва
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московский производитель детской одежды и аксессуаров за 10 месяцев этого года увеличил выпуск продукции в семь раз, успешно заменив ушедшие зарубежные бренды, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Он рассказал, что в Москве около 30 промышленных крупных и средних предприятий выпускают товары для детей: игрушки, настольные игры, развивающие наборы, интерактивное оборудование, одежду и обувь. "В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды. Например, столичный производитель детской одежды и аксессуаров ежегодно изготавливает свыше 12 тысяч единиц продукции. С января по октябрь он выпустил 10 тысяч товаров - в семь раз больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - сказал глава ведомства. Компания Mimibaby работает на столичном рынке с 2017 года и выпускает повседневную одежду для детей в возрасте до пяти лет. Предприятие использует только натуральные материалы, которые производятся в России."Наши изделия гипоаллергенны, изготовлены из безопасных материалов, при производстве которых не использовались химические и синтетические добавки. Чтобы малыши с первых дней жизни были окружены красивыми вещами, подбираем нежные и лаконичные оттенки, которые подходят как мальчикам, так и девочкам", — сказал генеральный директор компании Дмитрий Курченко.
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экономика, технологии, владислав овчинский, москва, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, Москва, Россия
07:13 01.12.2022
 

Овчинский: Столичная компания в семь раз нарастила выпуск детской одежды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московский производитель детской одежды и аксессуаров за 10 месяцев этого года увеличил выпуск продукции в семь раз, успешно заменив ушедшие зарубежные бренды, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

Он рассказал, что в Москве около 30 промышленных крупных и средних предприятий выпускают товары для детей: игрушки, настольные игры, развивающие наборы, интерактивное оборудование, одежду и обувь.
Московская фабрика Парижская коммуна
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"В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды. Например, столичный производитель детской одежды и аксессуаров ежегодно изготавливает свыше 12 тысяч единиц продукции. С января по октябрь он выпустил 10 тысяч товаров - в семь раз больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - сказал глава ведомства. Компания Mimibaby работает на столичном рынке с 2017 года и выпускает повседневную одежду для детей в возрасте до пяти лет. Предприятие использует только натуральные материалы, которые производятся в России.
"Наши изделия гипоаллергенны, изготовлены из безопасных материалов, при производстве которых не использовались химические и синтетические добавки. Чтобы малыши с первых дней жизни были окружены красивыми вещами, подбираем нежные и лаконичные оттенки, которые подходят как мальчикам, так и девочкам", — сказал генеральный директор компании Дмитрий Курченко.
© РИА Новости . пресс-служба ДИПП Московский производитель детской одежды и аксессуаров MimiBaby
Московский производитель детской одежды и аксессуаров MimiBaby - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . пресс-служба ДИПП
Московский производитель детской одежды и аксессуаров MimiBaby
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииВладислав ОвчинскийМоскваРоссия
 
 
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