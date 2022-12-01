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В Одесской области продолжаются экстренные отключения света
В Одесской области продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 01.12.2022
В Одесской области продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжаются в Одесской области в четверг, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Одесские электросети". РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T07:57
2022-12-01T07:57
2022-12-01T07:57
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
одесская область
украина
дтэк
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Одесской области в четверг, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Одесские электросети".Днем ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 27%."В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".Экстренные отключения света происходили в Одесской области и в среду.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828092571.html
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денис шмыгаль, одесская область, украина, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Одесская область, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
В Одесской области продолжаются экстренные отключения света
ДТЭК "Одесские электросети": экстренные отключения света продолжаются в четверг