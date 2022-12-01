Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/otklyucheniya-1835447848.html
В Одесской области продолжаются экстренные отключения света
В Одесской области продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 01.12.2022
В Одесской области продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжаются в Одесской области в четверг, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Одесские электросети". РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T07:57
2022-12-01T07:57
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
одесская область
украина
дтэк
укрэнерго
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Одесской области в четверг, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Одесские электросети".Днем ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 27%."В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".Экстренные отключения света происходили в Одесской области и в среду.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828092571.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/kharkov-1835305362.html
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_4b7723a64c9476a5e611eeba8e14c9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис шмыгаль, одесская область, украина, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Одесская область, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
07:57 01.12.2022
 
В Одесской области продолжаются экстренные отключения света

ДТЭК "Одесские электросети": экстренные отключения света продолжаются в четверг

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Одесской области в четверг, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Одесские электросети".
Днем ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 27%.
Линия элетропередачи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:36Специальная военная операция на Украине
В Киеве и шести областях Украины ввели графики отключения энергии
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
Экстренные отключения света происходили в Одесской области и в среду.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 15:23В мире
Мэр Харькова потребовал составить графики отключений света
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальОдесская областьУкраинаДТЭКУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала