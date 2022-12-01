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Островский: к проведению новогодних мероприятий нужно подойти разумно
Островский: к проведению новогодних мероприятий нужно подойти разумно - РИА Новости, 01.12.2022
Островский: к проведению новогодних мероприятий нужно подойти разумно
Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал глав районов подойти максимально разумно к проведению праздничных новогодних мероприятий. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:45
2022-12-01T14:45
2022-12-01T14:45
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал глав районов подойти максимально разумно к проведению праздничных новогодних мероприятий."Сейчас страна и каждый регион, в том числе и наша Смоленская область, живут в крайне непростой период. Поэтому я считаю, что к проведению праздничных мероприятий нужно подойти максимально разумно. Это очень важно сейчас, во время проведения Специальной военной операции, в рамках которой смоляне с оружием в руках отстаивают свободу и независимость России", - заявил глава региона на рабочем совещании с главами муниципалитетов, слова которого цитирует пресс-служба областной администрации.По словам Островского, сейчас не время для пышных и масштабных торжеств."Обстоятельства требуют, чтобы значительные финансовые ресурсы мы направляли на поддержку смолян, участвующих в Специальной военной операции и их семей. Это серьезные расходы, которые требуют корректировки бюджета.При этом полностью лишать людей праздника было бы в корне неверно. Необходимо украсить населенные пункты, установить новогодние елки, нарядить их в уже имеющиеся украшения, как это было в предшествующие годы, не тратясь на новые", - отметил Островский.Он также обратил внимание на необходимость проведения детских утренников и новогодних представлений, уделив особое внимание детям из семей участников СВО и кадровых военных – тех, кто защищает Отечество, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам соцучреждений, школ-интернатов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский
Смоленская область, Алексей Островский
СМОЛЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал глав районов подойти максимально разумно к проведению праздничных новогодних мероприятий.
"Сейчас страна и каждый регион, в том числе и наша Смоленская область, живут в крайне непростой период. Поэтому я считаю, что к проведению праздничных мероприятий нужно подойти максимально разумно. Это очень важно сейчас, во время проведения Специальной военной операции, в рамках которой смоляне с оружием в руках отстаивают свободу и независимость России", - заявил глава региона на рабочем совещании с главами муниципалитетов, слова которого цитирует пресс-служба областной администрации.
По словам Островского, сейчас не время для пышных и масштабных торжеств.
"Обстоятельства требуют, чтобы значительные финансовые ресурсы мы направляли на поддержку смолян, участвующих в Специальной военной операции и их семей. Это серьезные расходы, которые требуют корректировки бюджета.
При этом полностью лишать людей праздника было бы в корне неверно. Необходимо украсить населенные пункты, установить новогодние елки, нарядить их в уже имеющиеся украшения, как это было в предшествующие годы, не тратясь на новые", - отметил Островский
.
Он также обратил внимание на необходимость проведения детских утренников и новогодних представлений, уделив особое внимание детям из семей участников СВО и кадровых военных – тех, кто защищает Отечество, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам соцучреждений, школ-интернатов.