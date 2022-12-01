https://ria.ru/20221201/ogranicheniya-1835494821.html

КНР к середине 2023 г может полностью отказаться от ограничений по COVID-19

КНР к середине 2023 г может полностью отказаться от ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2022

КНР к середине 2023 г может полностью отказаться от ограничений по COVID-19

Китай может отменить все антиковидные ограничения и полностью открыться в третьем квартале 2023 года, считает инвестиционный директор UBS Global Wealth... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:37

2022-12-01T11:37

2022-12-01T11:37

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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Китай может отменить все антиковидные ограничения и полностью открыться в третьем квартале 2023 года, считает инвестиционный директор UBS Global Wealth Management в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ху Ифань."Ограничения противоэпидемиологической политики будут полностью сняты в третьем квартале 2023 года, что приведет к значительному восстановлению экономики, однако процесс отмены ограничений все еще сталкивается с определенными трудностями и вызовами", - заявила Ху Ифань, слова которой приводит издание "Цайсинь".По ее мнению, в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года китайская экономика все еще будет относительно слаба из-за воздействия антиковидных ограничений, однако во время парламентской сессии в марте 2023 года ожидается принятие решений о серьезных корректировках мер профилактики и борьбы с эпидемией.Ху Ифань полагает, что благодаря соответствующим корректировкам к третьему кварталу 2023 года экономика КНР полностью откроется, в стране не будет никаких локдаунов, а иностранные туристы смогут вновь свободно въезжать в Китай.Вместе с тем она прогнозирует, что по мере открытия границ и восстановления экономики темпы роста ВВП Китая ускорятся с 3% в 2022 году до 5% в 2023 году.Валовой внутренний продукт (ВВП) за первые три квартала 2022 года вырос на 3%, в первом квартале ВВП вырос на 4,8% в годовом выражении, во втором квартале – на 0,4%, в третьем квартале – на 3,9%. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Ифань заявил РИА Новости, что КНР по итогам года может и не достичь установленной цели по росту ВВП в 5,5%, но в этом нет ничего критичного, стране важнее справиться с пандемией, чем достичь цели по ВВП.Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19. В ноябре в целом ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены регулярно проходить ПЦР-тестирование. На этом фоне по КНР в минувшие выходные прокатилась волна протестов, в том числе в Шанхае и Пекине, результатом которых стало начало реализации 20 мер оптимизации антиковидной политики, в целом ряде крупнейших городов страны начали постепенно отменять локдауны и масштабные ПЦР-тестирования.

https://ria.ru/20221130/kosachev-1835176081.html

https://ria.ru/20221128/forum-1834821125.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

китай, пекин, шанхай