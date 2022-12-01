Власти Адыгеи пообещали выполнить все обязательства перед мобилизованными
© Фото : Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов во время посещения воинской части, где проходят боевую подготовку мобилизованные жители республики
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время посещения воинской части, где проходят боевую подготовку мобилизованные жители республики
МАЙКОП, 1 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с мобилизованными пообещал, что власти республики выполнят все обязательства перед ними и их семьями, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи посетил воинскую часть, где проходят боевую подготовку мобилизованные жители республики, где проверил выполнение поручений, касающихся снабжения участников спецоперации обмундированием, спецсредствами и оборудованием, говорится в сообщении.
Кумпилов пообщался с военнослужащими и выяснил, насколько они обеспечены всем необходимым для выполнения задач. Он заявил, что для выполнения их заявок в каждом муниципалитете действует рабочая группа под руководством глав территорий.
"Все обязательства перед мобилизованными гражданами и их семьями мы выполним. Каждая ваша заявка отрабатывается в сжатые сроки. Нам важно, чтобы программа вашей подготовки шла системно и обеспечивала эффективное ведение боевых действий в условиях спецоперации", - приводит пресс-служба слова Кумпилова на встрече с мобилизованными.