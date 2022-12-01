https://ria.ru/20221201/obyazatelstva-1835551544.html

Власти Адыгеи пообещали выполнить все обязательства перед мобилизованными

Власти Адыгеи пообещали выполнить все обязательства перед мобилизованными - РИА Новости, 01.12.2022

Власти Адыгеи пообещали выполнить все обязательства перед мобилизованными

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с мобилизованными пообещал, что власти республики выполнят все обязательства перед ними и их семьями, сообщает... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:40

2022-12-01T13:40

2022-12-01T13:40

республика адыгея

частичная мобилизация в россии

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835546362_0:52:1800:1065_1920x0_80_0_0_540015c3724f639843469bdd5dadfe7c.jpg

МАЙКОП, 1 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с мобилизованными пообещал, что власти республики выполнят все обязательства перед ними и их семьями, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи посетил воинскую часть, где проходят боевую подготовку мобилизованные жители республики, где проверил выполнение поручений, касающихся снабжения участников спецоперации обмундированием, спецсредствами и оборудованием, говорится в сообщении.Кумпилов пообщался с военнослужащими и выяснил, насколько они обеспечены всем необходимым для выполнения задач. Он заявил, что для выполнения их заявок в каждом муниципалитете действует рабочая группа под руководством глав территорий.

https://ria.ru/20221025/podgotovka-1826479190.html

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

частичная мобилизация в россии, республика адыгея