https://ria.ru/20221201/obse-1835499937.html

Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров

Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров

Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:49

2022-12-01T11:49

2022-12-01T11:49

в мире

сергей лавров

россия

обсе

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он пояснил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому."Проблем становилось все больше и больше, на сегодняшний день проблем в том, что сейчас называется ОБСЕ, накопилось огромное количество. Они имеют глубокую историческую проекцию и уходят корнями в позднесоветский период, конец 1980-х, 1990-й год, когда количество упущенных возможностей превысило все мыслимые ожидания самых пессимистично настроенных аналитиков", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции на фоне открытия в Польше СМИД ОБСЕ."Этот инстинкт, который никогда не исчезал ни у американцев, ни у других натовцев, объясняет курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и обесценило все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов", - добавил он.По словам главы МИД РФ, помешало прежде всего то, что Запад не собирался предпринимать никаких шагов, чтобы красивые слова и обязательства превращались в реальные дела. "Мне кажется, можно с уверенностью говорить, что Запад в то время подписывался под такого рода лозунгами прежде всего в расчете на то, что наша страна никогда уже не вернет свои позиции ни в Европе, ни тем более в мире", - подчеркнул министр."Многие здравомыслящие дальновидные политики и политологи говорили, что лучше бы сейчас отказаться не только от Варшавского договора, который к тому времени уже исчез, но и от НАТО, и вложить все усилия в то, чтобы ОБСЕ стала подлинным мостом между Востоком и Западом... Но этого не произошло, конечно же, Запад на деле стремился сохранить свое доминирование", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html

https://ria.ru/20221027/balans-1827214584.html

https://ria.ru/20220901/obse-1813694048.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, россия, обсе, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)