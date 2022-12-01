https://ria.ru/20221201/obse-1835499937.html
Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров
Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров
Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:49
2022-12-01T11:49
2022-12-01T11:49
в мире
сергей лавров
россия
обсе
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он пояснил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому."Проблем становилось все больше и больше, на сегодняшний день проблем в том, что сейчас называется ОБСЕ, накопилось огромное количество. Они имеют глубокую историческую проекцию и уходят корнями в позднесоветский период, конец 1980-х, 1990-й год, когда количество упущенных возможностей превысило все мыслимые ожидания самых пессимистично настроенных аналитиков", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции на фоне открытия в Польше СМИД ОБСЕ."Этот инстинкт, который никогда не исчезал ни у американцев, ни у других натовцев, объясняет курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и обесценило все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов", - добавил он.По словам главы МИД РФ, помешало прежде всего то, что Запад не собирался предпринимать никаких шагов, чтобы красивые слова и обязательства превращались в реальные дела. "Мне кажется, можно с уверенностью говорить, что Запад в то время подписывался под такого рода лозунгами прежде всего в расчете на то, что наша страна никогда уже не вернет свои позиции ни в Европе, ни тем более в мире", - подчеркнул министр."Многие здравомыслящие дальновидные политики и политологи говорили, что лучше бы сейчас отказаться не только от Варшавского договора, который к тому времени уже исчез, но и от НАТО, и вложить все усилия в то, чтобы ОБСЕ стала подлинным мостом между Востоком и Западом... Но этого не произошло, конечно же, Запад на деле стремился сохранить свое доминирование", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html
https://ria.ru/20221027/balans-1827214584.html
https://ria.ru/20220901/obse-1813694048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, обсе, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Лавров, Россия, ОБСЕ, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров
Лавров заявил, что ОБСЕ создавалась для разрядки, но курс на расширение НАТО помешал этому
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он пояснил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.
"Проблем становилось все больше и больше, на сегодняшний день проблем в том, что сейчас называется ОБСЕ, накопилось огромное количество. Они имеют глубокую историческую проекцию и уходят корнями в позднесоветский период, конец 1980-х, 1990-й год, когда количество упущенных возможностей превысило все мыслимые ожидания самых пессимистично настроенных аналитиков", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции на фоне открытия в Польше
СМИД ОБСЕ.
"Этот инстинкт, который никогда не исчезал ни у американцев, ни у других натовцев, объясняет курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и обесценило все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов", - добавил он.
По словам главы МИД РФ, помешало прежде всего то, что Запад не собирался предпринимать никаких шагов, чтобы красивые слова и обязательства превращались в реальные дела. "Мне кажется, можно с уверенностью говорить, что Запад в то время подписывался под такого рода лозунгами прежде всего в расчете на то, что наша страна никогда уже не вернет свои позиции ни в Европе
, ни тем более в мире", - подчеркнул министр.
"Многие здравомыслящие дальновидные политики и политологи говорили, что лучше бы сейчас отказаться не только от Варшавского договора, который к тому времени уже исчез, но и от НАТО, и вложить все усилия в то, чтобы ОБСЕ стала подлинным мостом между Востоком и Западом... Но этого не произошло, конечно же, Запад на деле стремился сохранить свое доминирование", - заключил Лавров.