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Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров
Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров
Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:49
2022-12-01T11:49
в мире
сергей лавров
россия
обсе
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он пояснил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому."Проблем становилось все больше и больше, на сегодняшний день проблем в том, что сейчас называется ОБСЕ, накопилось огромное количество. Они имеют глубокую историческую проекцию и уходят корнями в позднесоветский период, конец 1980-х, 1990-й год, когда количество упущенных возможностей превысило все мыслимые ожидания самых пессимистично настроенных аналитиков", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции на фоне открытия в Польше СМИД ОБСЕ."Этот инстинкт, который никогда не исчезал ни у американцев, ни у других натовцев, объясняет курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и обесценило все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов", - добавил он.По словам главы МИД РФ, помешало прежде всего то, что Запад не собирался предпринимать никаких шагов, чтобы красивые слова и обязательства превращались в реальные дела. "Мне кажется, можно с уверенностью говорить, что Запад в то время подписывался под такого рода лозунгами прежде всего в расчете на то, что наша страна никогда уже не вернет свои позиции ни в Европе, ни тем более в мире", - подчеркнул министр."Многие здравомыслящие дальновидные политики и политологи говорили, что лучше бы сейчас отказаться не только от Варшавского договора, который к тому времени уже исчез, но и от НАТО, и вложить все усилия в то, чтобы ОБСЕ стала подлинным мостом между Востоком и Западом... Но этого не произошло, конечно же, Запад на деле стремился сохранить свое доминирование", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html
https://ria.ru/20221027/balans-1827214584.html
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в мире, сергей лавров, россия, обсе, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Лавров, Россия, ОБСЕ, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:49 01.12.2022
 
Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ, заявил Лавров

Лавров заявил, что ОБСЕ создавалась для разрядки, но курс на расширение НАТО помешал этому

© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Ronald Zak
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он пояснил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.
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"Проблем становилось все больше и больше, на сегодняшний день проблем в том, что сейчас называется ОБСЕ, накопилось огромное количество. Они имеют глубокую историческую проекцию и уходят корнями в позднесоветский период, конец 1980-х, 1990-й год, когда количество упущенных возможностей превысило все мыслимые ожидания самых пессимистично настроенных аналитиков", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции на фоне открытия в Польше СМИД ОБСЕ.
"Этот инстинкт, который никогда не исчезал ни у американцев, ни у других натовцев, объясняет курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и обесценило все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов", - добавил он.
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По словам главы МИД РФ, помешало прежде всего то, что Запад не собирался предпринимать никаких шагов, чтобы красивые слова и обязательства превращались в реальные дела. "Мне кажется, можно с уверенностью говорить, что Запад в то время подписывался под такого рода лозунгами прежде всего в расчете на то, что наша страна никогда уже не вернет свои позиции ни в Европе, ни тем более в мире", - подчеркнул министр.
"Многие здравомыслящие дальновидные политики и политологи говорили, что лучше бы сейчас отказаться не только от Варшавского договора, который к тому времени уже исчез, но и от НАТО, и вложить все усилия в то, чтобы ОБСЕ стала подлинным мостом между Востоком и Западом... Но этого не произошло, конечно же, Запад на деле стремился сохранить свое доминирование", - заключил Лавров.
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В миреСергей ЛавровРоссияОБСЕНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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