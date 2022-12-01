https://ria.ru/20221201/obse-1835498394.html

Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ

Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ

Запад уже долгое время пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:45

2022-12-01T11:45

2022-12-01T11:45

в мире

россия

сергей лавров

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад уже долгое время пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Отмечу, что такая линия, неприглядная линия поведения ОБСЕ имеет свое объяснение. Пользуясь арифметическим превосходством в этой организации Запад уже долгие годы пытаются осуществить приватизацию, а, наверное, более правильно сказать – пытаются осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога", - сказал он в ходе брифинга в четверг.

https://ria.ru/20221128/obse-1834775075.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сергей лавров, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)