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Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ
Запад уже долгое время пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:45
2022-12-01T11:45
в мире
россия
сергей лавров
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад уже долгое время пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Отмечу, что такая линия, неприглядная линия поведения ОБСЕ имеет свое объяснение. Пользуясь арифметическим превосходством в этой организации Запад уже долгие годы пытаются осуществить приватизацию, а, наверное, более правильно сказать – пытаются осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога", - сказал он в ходе брифинга в четверг.
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в мире, россия, сергей лавров, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:45 01.12.2022
 
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ

Глава МИД Лавров: Запад уже долгое время пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад уже долгое время пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отмечу, что такая линия, неприглядная линия поведения ОБСЕ имеет свое объяснение. Пользуясь арифметическим превосходством в этой организации Запад уже долгие годы пытаются осуществить приватизацию, а, наверное, более правильно сказать – пытаются осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога", - сказал он в ходе брифинга в четверг.
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В миреРоссияСергей ЛавровОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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