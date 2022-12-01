https://ria.ru/20221201/obse-1835498394.html
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ
Запад уже долгое время пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:45
2022-12-01T11:45
2022-12-01T11:45
в мире
россия
сергей лавров
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_0:168:2501:1574_1920x0_80_0_0_f0c3f3f84c8772fff46b6790e2e7d10c.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад уже долгое время пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Отмечу, что такая линия, неприглядная линия поведения ОБСЕ имеет свое объяснение. Пользуясь арифметическим превосходством в этой организации Запад уже долгие годы пытаются осуществить приватизацию, а, наверное, более правильно сказать – пытаются осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога", - сказал он в ходе брифинга в четверг.
https://ria.ru/20221128/obse-1834775075.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_89:0:2410:1741_1920x0_80_0_0_160d820b127ad4048f124d4e26933d78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ
Глава МИД Лавров: Запад уже долгое время пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ