https://ria.ru/20221201/nikolaev-1835508449.html

Почти 90 населенных пунктов под Николаевом остались без воды и света

Почти 90 населенных пунктов под Николаевом остались без воды и света - РИА Новости, 01.12.2022

Почти 90 населенных пунктов под Николаевом остались без воды и света

Почти 90 населенных пунктов в Николаевской области Украины остались без света и воды, заявили в областной государственной администрации. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:11

2022-12-01T12:11

2022-12-01T12:11

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Почти 90 населенных пунктов в Николаевской области Украины остались без света и воды, заявили в областной государственной администрации."В настоящее время прекращены электроснабжение, водоснабжение, водоотведение в 87 населенных пунктах Николаевской области", - говорится в сообщении администрации на странице в Facebook*.Кроме того, в области на данный момент без газоснабжения 6368 потребителей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, николаев (украина), украина, николаевская область