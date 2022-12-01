https://ria.ru/20221201/nato-1835534993.html

Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков

Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022

Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков

Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:02

2022-12-01T13:02

2022-12-01T13:21

украина

нато

йенс столтенберг

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вряд ли это означает какое-то прозрение со стороны альянса. Нет. Альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму", - сказал Песков, отвечая на вопрос о мнении Кремля по поводу заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине нужно думать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства.

https://ria.ru/20221201/nato-1835528288.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

украина, нато, йенс столтенберг, россия, в мире, дмитрий песков