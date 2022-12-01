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Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022
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Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков
Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022
Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков
Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:02
2022-12-01T13:21
украина
нато
йенс столтенберг
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вряд ли это означает какое-то прозрение со стороны альянса. Нет. Альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму", - сказал Песков, отвечая на вопрос о мнении Кремля по поводу заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине нужно думать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства.
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украина, нато, йенс столтенберг, россия, в мире, дмитрий песков
Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия, В мире, Дмитрий Песков
13:02 01.12.2022 (обновлено: 13:21 01.12.2022)
 
Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вряд ли это означает какое-то прозрение со стороны альянса. Нет. Альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму", - сказал Песков, отвечая на вопрос о мнении Кремля по поводу заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине нужно думать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
12:45
Мира, где Россия участвовала в саммитах НАТО, больше нет, заявил генсек
 
УкраинаНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
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