https://ria.ru/20221201/nato-1835534993.html
Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков
Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2022
Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков
Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:02
2022-12-01T13:02
2022-12-01T13:21
украина
нато
йенс столтенберг
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вряд ли это означает какое-то прозрение со стороны альянса. Нет. Альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму", - сказал Песков, отвечая на вопрос о мнении Кремля по поводу заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине нужно думать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства.
https://ria.ru/20221201/nato-1835528288.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, йенс столтенберг, россия, в мире, дмитрий песков
Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия, В мире, Дмитрий Песков
13:02 01.12.2022 (обновлено: 13:21 01.12.2022)
Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит