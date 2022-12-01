https://ria.ru/20221201/nato-1835534811.html

НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле

НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.12.2022

НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле

НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:01

2022-12-01T13:01

2022-12-01T13:22

специальная военная операция на украине

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нато

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евросоюз

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца и альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями. Тем самым, естественно, продлевая войну, тем самым осложняя ситуацию для того самого украинского режима", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835264115.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, россия, украина, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр