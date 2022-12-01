https://ria.ru/20221201/nato-1835534811.html
НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле
НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.12.2022
НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле
НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:01
2022-12-01T13:01
2022-12-01T13:22
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца и альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями. Тем самым, естественно, продлевая войну, тем самым осложняя ситуацию для того самого украинского режима", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221130/vsu-1835264115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:01 01.12.2022 (обновлено: 13:22 01.12.2022)
НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле
Песков: НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает сражаться до последнего украинца