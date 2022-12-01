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НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/nato-1835534811.html
НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле
НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.12.2022
НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле
НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:01
2022-12-01T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
нато
россия
украина
вооруженные силы украины
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца и альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями. Тем самым, естественно, продлевая войну, тем самым осложняя ситуацию для того самого украинского режима", - сказал Песков журналистам.
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в мире, нато, россия, украина, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:01 01.12.2022 (обновлено: 13:22 01.12.2022)
 
НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле

Песков: НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает сражаться до последнего украинца

© AP Photo / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных в Николаевской области
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца и альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями. Тем самым, естественно, продлевая войну, тем самым осложняя ситуацию для того самого украинского режима", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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