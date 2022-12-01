Рейтинг@Mail.ru
Обновленный список бизнес-объектов со спецналогообложением появился в МО - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221201/nalog-1835644884.html
Обновленный список бизнес-объектов со спецналогообложением появился в МО
Обновленный список бизнес-объектов со спецналогообложением появился в МО - РИА Новости, 01.12.2022
Обновленный список бизнес-объектов со спецналогообложением появился в МО
В Подмосковье обновили перечень объектов недвижимости, подпадающих под специальный налоговый режим, на 2023 год. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:58
2022-12-01T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835633983_0:300:3037:2008_1920x0_80_0_0_faeb8ae9097559d062307f52efea4449.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Подмосковье обновили перечень объектов недвижимости, подпадающих под специальный налоговый режим, на 2023 год. Об этом сообщил телеканал "360".В список попали объекты, площадь которых начинается от тысячи квадратных метров. Для них налоги на имущество будут высчитывать по кадастровой стоимости. Зампред правительства Анна Кротова отметила, что список обновляют ежегодно.Глава минимущества Наталья Адигамова подчеркнула, что в итоговый список не вошли объекты, которые не относятся к сферам торговли, общепита или бытовых услуг. В этом году в перечень попало более 4300 помещений."В перечень на 2023 год мы включили 4367 объектов недвижимости, включая торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, кафе, рестораны, дома быта", – рассказала Наталья Адигамова.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835633983_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_92adc9644104f876b54909082bf73fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:58 01.12.2022
 

Обновленный список бизнес-объектов со спецналогообложением появился в МО

© РИА Новости / Максим БлиновРабочие места в офисе
Рабочие места в офисе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Подмосковье обновили перечень объектов недвижимости, подпадающих под специальный налоговый режим, на 2023 год. Об этом сообщил телеканал "360".
В список попали объекты, площадь которых начинается от тысячи квадратных метров. Для них налоги на имущество будут высчитывать по кадастровой стоимости. Зампред правительства Анна Кротова отметила, что список обновляют ежегодно.
"Их площадь составляет от 1000 квадратных метров. Это сделано для того, чтобы облегчить налоговую нагрузку на малый бизнес, у которого в собственности находятся объекты небольшой площади", – рассказала чиновница.
Глава минимущества Наталья Адигамова подчеркнула, что в итоговый список не вошли объекты, которые не относятся к сферам торговли, общепита или бытовых услуг. В этом году в перечень попало более 4300 помещений.
"В перечень на 2023 год мы включили 4367 объектов недвижимости, включая торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, кафе, рестораны, дома быта", – рассказала Наталья Адигамова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала