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Обновленный список бизнес-объектов со спецналогообложением появился в МО
Обновленный список бизнес-объектов со спецналогообложением появился в МО - РИА Новости, 01.12.2022
Обновленный список бизнес-объектов со спецналогообложением появился в МО
В Подмосковье обновили перечень объектов недвижимости, подпадающих под специальный налоговый режим, на 2023 год. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:58
2022-12-01T16:58
2022-12-01T16:58
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Подмосковье обновили перечень объектов недвижимости, подпадающих под специальный налоговый режим, на 2023 год. Об этом сообщил телеканал "360".В список попали объекты, площадь которых начинается от тысячи квадратных метров. Для них налоги на имущество будут высчитывать по кадастровой стоимости. Зампред правительства Анна Кротова отметила, что список обновляют ежегодно.Глава минимущества Наталья Адигамова подчеркнула, что в итоговый список не вошли объекты, которые не относятся к сферам торговли, общепита или бытовых услуг. В этом году в перечень попало более 4300 помещений."В перечень на 2023 год мы включили 4367 объектов недвижимости, включая торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, кафе, рестораны, дома быта", – рассказала Наталья Адигамова.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
В Подмосковье обновили перечень объектов недвижимости, подпадающих под специальный налоговый режим, на 2023 год. Об этом сообщил телеканал "360"
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В список попали объекты, площадь которых начинается от тысячи квадратных метров. Для них налоги на имущество будут высчитывать по кадастровой стоимости. Зампред правительства Анна Кротова отметила, что список обновляют ежегодно.
"Их площадь составляет от 1000 квадратных метров. Это сделано для того, чтобы облегчить налоговую нагрузку на малый бизнес, у которого в собственности находятся объекты небольшой площади", – рассказала чиновница.
Глава минимущества Наталья Адигамова подчеркнула, что в итоговый список не вошли объекты, которые не относятся к сферам торговли, общепита или бытовых услуг. В этом году в перечень попало более 4300 помещений.
"В перечень на 2023 год мы включили 4367 объектов недвижимости, включая торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, кафе, рестораны, дома быта", – рассказала Наталья Адигамова.