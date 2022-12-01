https://ria.ru/20221201/naemniki-1835562861.html

ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении

ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 01.12.2022

ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении

ВС РФ отразили безуспешные украинские контратаки на южно-донецком направлении в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР, уничтожено до 30 украинских военных, РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:04

2022-12-01T14:04

2022-12-01T14:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ВС РФ отразили безуспешные украинские контратаки на южно-донецком направлении в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР, уничтожено до 30 украинских военных, семь единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным военного ведомства, на южно-донецком направлении подразделения украинской армии безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР."В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф