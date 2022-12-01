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ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении
ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 01.12.2022
ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении
ВС РФ отразили безуспешные украинские контратаки на южно-донецком направлении в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР, уничтожено до 30 украинских военных, РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:04
2022-12-01T14:04
2022-12-01T14:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ВС РФ отразили безуспешные украинские контратаки на южно-донецком направлении в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР, уничтожено до 30 украинских военных, семь единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным военного ведомства, на южно-донецком направлении подразделения украинской армии безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР."В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
14:04 01.12.2022 (обновлено: 14:06 01.12.2022)
ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Южно-Донецком направлении