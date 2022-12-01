Рейтинг@Mail.ru
В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221201/modernizatsiya-1835622349.html
В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения
В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения - РИА Новости, 01.12.2022
В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения
В селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" завершилась... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:06
2022-12-01T17:06
липецкая область
елецкий район
жкх
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835622883_0:144:1388:924_1920x0_80_0_0_d4f1fb3867b485835d6e8900e2a54034.jpg
ЛИПЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" завершилась модернизация системы водоснабжения, качественной водой обеспечено более 600 человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в ходе работ в селе оборудовали четыре артезианских скважины, смонтировали водонапорные башни и проложили около восьми километров сетей водопровода. Из федерального бюджета на эти работы было выделено более 53 миллиона рублей.По словам губернатора, всего в период с 2019 до 2024 года на реализацию федерального проекта "Чистая вода" Липецкая область предполагает направить более 755 миллионов рублей для строительства 16 объектов, на сегодняшний день в эксплуатацию введены пять.Артамонов отметил, что на сегодняшний день благодаря проведенной модернизации в селах области чистая вода доступна почти 94% жителей, а в областном центре качественное водоснабжение получают 99% населения. До конца 2024 года качественной питьевой водой будет обеспечено практически все население региона.
https://ria.ru/20220923/lipetsk-1818862416.html
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835622883_0:0:1232:924_1920x0_80_0_0_4fb4cae672fe1a858b5c873ae3d90129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елецкий район, жкх, игорь артамонов
Липецкая область, Елецкий район, ЖКХ, Игорь Артамонов
17:06 01.12.2022
 

В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения

© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиНовая система водоснабжения в Елецком районе Липецкой области
Новая система водоснабжения в Елецком районе Липецкой области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : пресс служба правительства Липецкой области
Новая система водоснабжения в Елецком районе Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" завершилась модернизация системы водоснабжения, качественной водой обеспечено более 600 человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в ходе работ в селе оборудовали четыре артезианских скважины, смонтировали водонапорные башни и проложили около восьми километров сетей водопровода. Из федерального бюджета на эти работы было выделено более 53 миллиона рублей.
"Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующей людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - подчеркнул Артамонов.
По словам губернатора, всего в период с 2019 до 2024 года на реализацию федерального проекта "Чистая вода" Липецкая область предполагает направить более 755 миллионов рублей для строительства 16 объектов, на сегодняшний день в эксплуатацию введены пять.
Артамонов отметил, что на сегодняшний день благодаря проведенной модернизации в селах области чистая вода доступна почти 94% жителей, а в областном центре качественное водоснабжение получают 99% населения. До конца 2024 года качественной питьевой водой будет обеспечено практически все население региона.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 10:32Липецкая область
В Липецке приступают к модернизации трамвайной системы
 
Липецкая областьЕлецкий районЖКХИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала