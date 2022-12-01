https://ria.ru/20221201/modernizatsiya-1835622349.html
В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения
В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения - РИА Новости, 01.12.2022
В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения
В селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" завершилась... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:06
2022-12-01T17:06
2022-12-01T17:06
липецкая область
елецкий район
жкх
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835622883_0:144:1388:924_1920x0_80_0_0_d4f1fb3867b485835d6e8900e2a54034.jpg
ЛИПЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" завершилась модернизация системы водоснабжения, качественной водой обеспечено более 600 человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в ходе работ в селе оборудовали четыре артезианских скважины, смонтировали водонапорные башни и проложили около восьми километров сетей водопровода. Из федерального бюджета на эти работы было выделено более 53 миллиона рублей.По словам губернатора, всего в период с 2019 до 2024 года на реализацию федерального проекта "Чистая вода" Липецкая область предполагает направить более 755 миллионов рублей для строительства 16 объектов, на сегодняшний день в эксплуатацию введены пять.Артамонов отметил, что на сегодняшний день благодаря проведенной модернизации в селах области чистая вода доступна почти 94% жителей, а в областном центре качественное водоснабжение получают 99% населения. До конца 2024 года качественной питьевой водой будет обеспечено практически все население региона.
https://ria.ru/20220923/lipetsk-1818862416.html
елецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835622883_0:0:1232:924_1920x0_80_0_0_4fb4cae672fe1a858b5c873ae3d90129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елецкий район, жкх, игорь артамонов
Липецкая область, Елецкий район, ЖКХ, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" завершилась модернизация системы водоснабжения, качественной водой обеспечено более 600 человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в ходе работ в селе оборудовали четыре артезианских скважины, смонтировали водонапорные башни и проложили около восьми километров сетей водопровода. Из федерального бюджета на эти работы было выделено более 53 миллиона рублей.
"Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующей людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - подчеркнул Артамонов.
По словам губернатора, всего в период с 2019 до 2024 года на реализацию федерального проекта "Чистая вода" Липецкая область
предполагает направить более 755 миллионов рублей для строительства 16 объектов, на сегодняшний день в эксплуатацию введены пять.
Артамонов отметил, что на сегодняшний день благодаря проведенной модернизации в селах области чистая вода доступна почти 94% жителей, а в областном центре качественное водоснабжение получают 99% населения. До конца 2024 года качественной питьевой водой будет обеспечено практически все население региона.