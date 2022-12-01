https://ria.ru/20221201/modernizatsiya-1835622349.html

В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения

В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения - РИА Новости, 01.12.2022

В селе Елецкого района завершилась модернизация системы водоснабжения

В селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" завершилась... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:06

2022-12-01T17:06

2022-12-01T17:06

липецкая область

елецкий район

жкх

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 дек – РИА Новости. В селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" завершилась модернизация системы водоснабжения, качественной водой обеспечено более 600 человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в ходе работ в селе оборудовали четыре артезианских скважины, смонтировали водонапорные башни и проложили около восьми километров сетей водопровода. Из федерального бюджета на эти работы было выделено более 53 миллиона рублей.По словам губернатора, всего в период с 2019 до 2024 года на реализацию федерального проекта "Чистая вода" Липецкая область предполагает направить более 755 миллионов рублей для строительства 16 объектов, на сегодняшний день в эксплуатацию введены пять.Артамонов отметил, что на сегодняшний день благодаря проведенной модернизации в селах области чистая вода доступна почти 94% жителей, а в областном центре качественное водоснабжение получают 99% населения. До конца 2024 года качественной питьевой водой будет обеспечено практически все население региона.

https://ria.ru/20220923/lipetsk-1818862416.html

елецкий район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

елецкий район, жкх, игорь артамонов