https://ria.ru/20221201/malkov-1835707810.html

Малков: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений

Малков: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений - РИА Новости, 01.12.2022

Малков: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о реализации в регионе стратегии цифровой трансформации и призвал обеспечить технологическую независимость... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:29

2022-12-01T19:29

2022-12-01T19:29

рязанская область

технологии

павел малков

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о реализации в регионе стратегии цифровой трансформации и призвал обеспечить технологическую независимость решений в этой сфере.По информации пресс-службы правительства региона, в Рязанской области проходит двухдневный форум "Цифровая прокачка региона. Умный город". Мероприятие посвятили двум направлениям – строительству и ЖКХ, где предстоит активизировать внедрение цифровых решений. Участникам предстоит проанализировать опыт других регионов, выработать новые предложения. По итогам двух дней будет сформирован пул перспективных проектов и инициатив, который помогут убрать лишние бюрократические процедуры и расширить цифровые возможности строительной отрасли и сферы ЖКХ."Работа предстоит очень большая. Необходимо обеспечить технологическую независимость цифровых решений, внедрить технологии искусственного интеллекта, отечественные цифровые разработки в сфере информационного моделирования и многое другое. Работу по этим направлениям мы уже начали. На региональном уровне внедряются многие профильные решения. Мы делаем это на основе единых федеральных требований, а результаты должны ощутить все жители региона", - цитирует Малкова его пресс-служба.По словам главы региона, в области разработана стратегия цифровой трансформации. Она касается всех основных отраслей экономики, социальной сферы, госуправления.Как пояснил заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, в сфере здравоохранения завершается внедрение модернизированной медицинской информационной системы. В финальной стадии находится проект "Единая цифровая карта жителя Рязанской области", которая станет универсальным инструментом для получения мер поддержки, оплаты проезда, доступа к действующим программам лояльности. Снять административные барьеры позволит проект цифровой трансформации контрольной деятельности. Кроме того, создается интерактивная схема обращения с отходами, внедряются дополнительные возможности по дистанционному зондированию земельных участков.

https://ria.ru/20221117/spg-1832200724.html

https://ria.ru/20221028/predpriyatiya-1827416640.html

рязанская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, павел малков, рязанская область