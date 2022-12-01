Малков: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений
Рязанский губернатор: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений
Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о реализации в регионе стратегии цифровой трансформации и призвал обеспечить технологическую независимость решений в этой сфере.
По информации пресс-службы правительства региона, в Рязанской области проходит двухдневный форум "Цифровая прокачка региона. Умный город". Мероприятие посвятили двум направлениям – строительству и ЖКХ, где предстоит активизировать внедрение цифровых решений. Участникам предстоит проанализировать опыт других регионов, выработать новые предложения. По итогам двух дней будет сформирован пул перспективных проектов и инициатив, который помогут убрать лишние бюрократические процедуры и расширить цифровые возможности строительной отрасли и сферы ЖКХ.
"Работа предстоит очень большая. Необходимо обеспечить технологическую независимость цифровых решений, внедрить технологии искусственного интеллекта, отечественные цифровые разработки в сфере информационного моделирования и многое другое. Работу по этим направлениям мы уже начали. На региональном уровне внедряются многие профильные решения. Мы делаем это на основе единых федеральных требований, а результаты должны ощутить все жители региона", - цитирует Малкова его пресс-служба.
По словам главы региона, в области разработана стратегия цифровой трансформации. Она касается всех основных отраслей экономики, социальной сферы, госуправления.
Как пояснил заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, в сфере здравоохранения завершается внедрение модернизированной медицинской информационной системы. В финальной стадии находится проект "Единая цифровая карта жителя Рязанской области", которая станет универсальным инструментом для получения мер поддержки, оплаты проезда, доступа к действующим программам лояльности. Снять административные барьеры позволит проект цифровой трансформации контрольной деятельности. Кроме того, создается интерактивная схема обращения с отходами, внедряются дополнительные возможности по дистанционному зондированию земельных участков.
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