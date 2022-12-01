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Малков: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений - РИА Новости, 01.12.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20221201/malkov-1835707810.html
Малков: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений
Малков: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений - РИА Новости, 01.12.2022
Малков: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о реализации в регионе стратегии цифровой трансформации и призвал обеспечить технологическую независимость... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:29
2022-12-01T19:29
рязанская область
технологии
павел малков
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о реализации в регионе стратегии цифровой трансформации и призвал обеспечить технологическую независимость решений в этой сфере.По информации пресс-службы правительства региона, в Рязанской области проходит двухдневный форум "Цифровая прокачка региона. Умный город". Мероприятие посвятили двум направлениям – строительству и ЖКХ, где предстоит активизировать внедрение цифровых решений. Участникам предстоит проанализировать опыт других регионов, выработать новые предложения. По итогам двух дней будет сформирован пул перспективных проектов и инициатив, который помогут убрать лишние бюрократические процедуры и расширить цифровые возможности строительной отрасли и сферы ЖКХ."Работа предстоит очень большая. Необходимо обеспечить технологическую независимость цифровых решений, внедрить технологии искусственного интеллекта, отечественные цифровые разработки в сфере информационного моделирования и многое другое. Работу по этим направлениям мы уже начали. На региональном уровне внедряются многие профильные решения. Мы делаем это на основе единых федеральных требований, а результаты должны ощутить все жители региона", - цитирует Малкова его пресс-служба.По словам главы региона, в области разработана стратегия цифровой трансформации. Она касается всех основных отраслей экономики, социальной сферы, госуправления.Как пояснил заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, в сфере здравоохранения завершается внедрение модернизированной медицинской информационной системы. В финальной стадии находится проект "Единая цифровая карта жителя Рязанской области", которая станет универсальным инструментом для получения мер поддержки, оплаты проезда, доступа к действующим программам лояльности. Снять административные барьеры позволит проект цифровой трансформации контрольной деятельности. Кроме того, создается интерактивная схема обращения с отходами, внедряются дополнительные возможности по дистанционному зондированию земельных участков.
https://ria.ru/20221117/spg-1832200724.html
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технологии, павел малков, рязанская область
Рязанская область, Технологии, Павел Малков, Рязанская область
19:29 01.12.2022
 
Малков: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений

Рязанский губернатор: надо обеспечить технологическую независимость цифровых решений

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о реализации в регионе стратегии цифровой трансформации и призвал обеспечить технологическую независимость решений в этой сфере.
По информации пресс-службы правительства региона, в Рязанской области проходит двухдневный форум "Цифровая прокачка региона. Умный город". Мероприятие посвятили двум направлениям – строительству и ЖКХ, где предстоит активизировать внедрение цифровых решений. Участникам предстоит проанализировать опыт других регионов, выработать новые предложения. По итогам двух дней будет сформирован пул перспективных проектов и инициатив, который помогут убрать лишние бюрократические процедуры и расширить цифровые возможности строительной отрасли и сферы ЖКХ.
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"Работа предстоит очень большая. Необходимо обеспечить технологическую независимость цифровых решений, внедрить технологии искусственного интеллекта, отечественные цифровые разработки в сфере информационного моделирования и многое другое. Работу по этим направлениям мы уже начали. На региональном уровне внедряются многие профильные решения. Мы делаем это на основе единых федеральных требований, а результаты должны ощутить все жители региона", - цитирует Малкова его пресс-служба.
По словам главы региона, в области разработана стратегия цифровой трансформации. Она касается всех основных отраслей экономики, социальной сферы, госуправления.
Как пояснил заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, в сфере здравоохранения завершается внедрение модернизированной медицинской информационной системы. В финальной стадии находится проект "Единая цифровая карта жителя Рязанской области", которая станет универсальным инструментом для получения мер поддержки, оплаты проезда, доступа к действующим программам лояльности. Снять административные барьеры позволит проект цифровой трансформации контрольной деятельности. Кроме того, создается интерактивная схема обращения с отходами, внедряются дополнительные возможности по дистанционному зондированию земельных участков.

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