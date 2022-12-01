07:24 01.12.2022 (обновлено: 10:57 01.12.2022)
СМИ: умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви
Variety: участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась на 80-м году жизни
© AP Photo / Evan AgostiniБританская певица Кристин Макви
© AP Photo / Evan Agostini
Британская певица Кристин Макви
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Британская певица, участница британо-американской группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась в среду на 80-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи певицы.
"Мы с тяжелым сердцем сообщаем вам о смерти Кристин. Она мирно умерла в больнице сегодня утром в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни", — цитирует издание заявление семьи Макви.
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Fleetwood Mac в своем Twitter опубликовала заявление, в котором сообщила, что "нет слов, чтобы описать нашу грусть в связи с кончиной Кристин Макви".
Макви присоединилась к группе в 1970 году. Как отмечает издание, в 1997 году она покинула группу, но в 2014 году вернулась. Певица была замужем за басистом Fleetwood Mac Джоном Макви. По данным издания, в 1976 году она развелась с Макви, но продолжила выступать в составе группы.
Кристин Макви написала такие хиты, как Think About Me, Hold Me, Don't Stop и Little Lies.
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