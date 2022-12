https://ria.ru/20221201/makvi-1835446501.html

СМИ: умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви

СМИ: умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви - РИА Новости, 01.12.2022

СМИ: умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви

Британская певица, участница британо-американской группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась в среду на 80-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T07:24

2022-12-01T07:24

2022-12-01T10:57

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Британская певица, участница британо-американской группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась в среду на 80-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи певицы."Мы с тяжелым сердцем сообщаем вам о смерти Кристин. Она мирно умерла в больнице сегодня утром в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни", — цитирует издание заявление семьи Макви.Fleetwood Mac в своем Twitter опубликовала заявление, в котором сообщила, что "нет слов, чтобы описать нашу грусть в связи с кончиной Кристин Макви".Макви присоединилась к группе в 1970 году. Как отмечает издание, в 1997 году она покинула группу, но в 2014 году вернулась. Певица была замужем за басистом Fleetwood Mac Джоном Макви. По данным издания, в 1976 году она развелась с Макви, но продолжила выступать в составе группы.Кристин Макви написала такие хиты, как Think About Me, Hold Me, Don't Stop и Little Lies.

2022

