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СМИ: умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви - РИА Новости, 01.12.2022
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СМИ: умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви
СМИ: умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви - РИА Новости, 01.12.2022
СМИ: умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви
Британская певица, участница британо-американской группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась в среду на 80-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T07:24
2022-12-01T10:57
певица
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Британская певица, участница британо-американской группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась в среду на 80-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи певицы."Мы с тяжелым сердцем сообщаем вам о смерти Кристин. Она мирно умерла в больнице сегодня утром в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни", — цитирует издание заявление семьи Макви.Fleetwood Mac в своем Twitter опубликовала заявление, в котором сообщила, что "нет слов, чтобы описать нашу грусть в связи с кончиной Кристин Макви".Макви присоединилась к группе в 1970 году. Как отмечает издание, в 1997 году она покинула группу, но в 2014 году вернулась. Певица была замужем за басистом Fleetwood Mac Джоном Макви. По данным издания, в 1976 году она развелась с Макви, но продолжила выступать в составе группы.Кристин Макви написала такие хиты, как Think About Me, Hold Me, Don't Stop и Little Lies.
https://ria.ru/20221007/miller-1822163441.html
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певица
певица
07:24 01.12.2022 (обновлено: 10:57 01.12.2022)
 
СМИ: умерла участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви

Variety: участница группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась на 80-м году жизни

© AP Photo / Evan AgostiniБританская певица Кристин Макви
Британская певица Кристин Макви - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Evan Agostini
Британская певица Кристин Макви
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Британская певица, участница британо-американской группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась в среду на 80-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи певицы.
"Мы с тяжелым сердцем сообщаем вам о смерти Кристин. Она мирно умерла в больнице сегодня утром в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни", — цитирует издание заявление семьи Макви.
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Fleetwood Mac в своем Twitter опубликовала заявление, в котором сообщила, что "нет слов, чтобы описать нашу грусть в связи с кончиной Кристин Макви".
Макви присоединилась к группе в 1970 году. Как отмечает издание, в 1997 году она покинула группу, но в 2014 году вернулась. Певица была замужем за басистом Fleetwood Mac Джоном Макви. По данным издания, в 1976 году она развелась с Макви, но продолжила выступать в составе группы.
Кристин Макви написала такие хиты, как Think About Me, Hold Me, Don't Stop и Little Lies.
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