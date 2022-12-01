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Из украинского плена вернулись 122 военнослужащих ЛНР с начала спецоперации - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/lnr-1835534170.html
Из украинского плена вернулись 122 военнослужащих ЛНР с начала спецоперации
Из украинского плена вернулись 122 военнослужащих ЛНР с начала спецоперации - РИА Новости, 01.12.2022
Из украинского плена вернулись 122 военнослужащих ЛНР с начала спецоперации
Более 120 военнослужащих народной милиции ЛНР удалось вернуть из плена с начала специальной военной операции, заявила на брифинге начальник юридического отдела... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:00
2022-12-01T13:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Более 120 военнослужащих народной милиции ЛНР удалось вернуть из плена с начала специальной военной операции, заявила на брифинге начальник юридического отдела аппарата омбудсмена ЛНР Алина Нечаева."С начала специальной военной операции по сегодняшний день в рамках обмена удалось вернуть 122 военнослужащих Луганской Народной Республики", - сказала Нечаева.О последней партии вернувшихся пленных – 23 военнослужащих народной милиции – власти ЛНР сообщили 28 ноября.
https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html
луганская народная республика
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
13:00 01.12.2022
 
Из украинского плена вернулись 122 военнослужащих ЛНР с начала спецоперации

В ЛНР заявили о 122 возвращенных из плена военнослужащих Народной милиции с начала СВО

© Минобороны РФВозвращение российских военных из плена. Кадр видео
Возвращение российских военных из плена. Кадр видео
© Минобороны РФ
Возвращение российских военных из плена. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Более 120 военнослужащих народной милиции ЛНР удалось вернуть из плена с начала специальной военной операции, заявила на брифинге начальник юридического отдела аппарата омбудсмена ЛНР Алина Нечаева.
"С начала специальной военной операции по сегодняшний день в рамках обмена удалось вернуть 122 военнослужащих Луганской Народной Республики", - сказала Нечаева.
О последней партии вернувшихся пленных – 23 военнослужащих народной милиции – власти ЛНР сообщили 28 ноября.
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Пентагон такого не ожидал". Украинской армии указали на серьезную проблему
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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