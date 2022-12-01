https://ria.ru/20221201/lnr-1835534170.html

Из украинского плена вернулись 122 военнослужащих ЛНР с начала спецоперации

Из украинского плена вернулись 122 военнослужащих ЛНР с начала спецоперации - РИА Новости, 01.12.2022

Из украинского плена вернулись 122 военнослужащих ЛНР с начала спецоперации

Более 120 военнослужащих народной милиции ЛНР удалось вернуть из плена с начала специальной военной операции, заявила на брифинге начальник юридического отдела... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:00

2022-12-01T13:00

2022-12-01T13:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Более 120 военнослужащих народной милиции ЛНР удалось вернуть из плена с начала специальной военной операции, заявила на брифинге начальник юридического отдела аппарата омбудсмена ЛНР Алина Нечаева."С начала специальной военной операции по сегодняшний день в рамках обмена удалось вернуть 122 военнослужащих Луганской Народной Республики", - сказала Нечаева.О последней партии вернувшихся пленных – 23 военнослужащих народной милиции – власти ЛНР сообщили 28 ноября.

https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика