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Путин призвал обеспечить льготами ученых из новых регионов России - РИА Новости, 01.12.2022
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Путин призвал обеспечить льготами ученых из новых регионов России
Путин призвал обеспечить льготами ученых из новых регионов России - РИА Новости, 01.12.2022
Путин призвал обеспечить льготами ученых из новых регионов России
Российские власти будут делать все, чтобы льготы ученых распространились и на их коллег в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:12
2022-12-01T17:51
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы льготы ученых распространились и на их коллег в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть вопросы, связанные с тем, чтобы на всех распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются ваши российские коллеги... Это касается всей социальной составляющей", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в "Сириусе", добавив, что имеет в виду тех россиян, которые проживают в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях."Мы обязательно примем все решения по этим вопросам", - заверил глава государства.
https://ria.ru/20221201/tovary-1835646207.html
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Путин об интеграции новых территорий России в научную среду
С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин. "Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду", — сказал президент на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
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донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
17:12 01.12.2022 (обновлено: 17:51 01.12.2022)
 
Путин призвал обеспечить льготами ученых из новых регионов России

Путин: власти сделают все, чтобы льготы распространились на ученых из новых территорий

Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы льготы ученых распространились и на их коллег в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть вопросы, связанные с тем, чтобы на всех распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются ваши российские коллеги... Это касается всей социальной составляющей", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в "Сириусе", добавив, что имеет в виду тех россиян, которые проживают в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.
"Мы обязательно примем все решения по этим вопросам", - заверил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
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