https://ria.ru/20221201/lgoty-1835653722.html

Путин призвал обеспечить льготами ученых из новых регионов России

Путин призвал обеспечить льготами ученых из новых регионов России - РИА Новости, 01.12.2022

Путин призвал обеспечить льготами ученых из новых регионов России

Российские власти будут делать все, чтобы льготы ученых распространились и на их коллег в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:12

2022-12-01T17:12

2022-12-01T17:51

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы льготы ученых распространились и на их коллег в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть вопросы, связанные с тем, чтобы на всех распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются ваши российские коллеги... Это касается всей социальной составляющей", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в "Сириусе", добавив, что имеет в виду тех россиян, которые проживают в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях."Мы обязательно примем все решения по этим вопросам", - заверил глава государства.

https://ria.ru/20221201/tovary-1835646207.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об интеграции новых территорий России в научную среду С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин. "Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду", — сказал президент на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус". 2022-12-01T17:12 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область