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Парламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО - РИА Новости, 01.12.2022
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Парламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО
Парламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО - РИА Новости, 01.12.2022
Парламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО
Депутаты Парламента Кузбасса на 41-м заседании внесли изменения в четвертую статью регионального Закона "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:29
2022-12-01T13:53
кемеровская область
херсонская область
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на 41-м заседании внесли изменения в четвертую статью регионального Закона "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации", расширив перечень кузбассовцев, имеющих право на льготу, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Теперь право на бесплатную юрпомощь имеют: - проживающие в Кузбассе участники специальной военной операции - близкие родственники участников СВО, погибших (умерших) в ходе выполнения возложенных задач, либо вследствие полученного увечья или заболевания; - близкие родственники сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, погибших во время служебных командировок в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую области и Украину в период проведения СВО, либо умерших в результате полученных там ранений."Благодаря принятому закону, граждане на безвозмездной основе смогут получить помощь и консультацию при составлении документов правового характера, а также в отдельных случаях, когда необходим представитель интересов в судах", - отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, слова которого цитирует пресс-служба.Под участниками специальной военной операции в Законе понимаются военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане.Парламент Кузбасса также внес изменения в закон об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.Исходя из динамики фактических поступлений и уточненных прогнозов доходная часть бюджета Кузбасса на 2022 год увеличена на 11,16 миллиардов рублей – до 311,84 миллиарда рублей. Поступления по налогу на доходы физлиц в текущем году увеличены на 3,44 миллиарда рублей, по акцизам на нефтепродукты – на 1,4 миллиарда рублей, по налогу на добычу полезных ископаемых – на 941,75 миллиона рублей, безвозмездные поступления на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет развития малоэтажного жилищного строительства, на 1,3 миллиарда рублей.
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Кемеровская область, Херсонская область
12:29 01.12.2022 (обновлено: 13:53 01.12.2022)
 

Парламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО

© Фото : Пресс-служба Парламента КузбассаПарламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО
Парламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Пресс-служба Парламента Кузбасса
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на 41-м заседании внесли изменения в четвертую статью регионального Закона "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации", расширив перечень кузбассовцев, имеющих право на льготу, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.
Теперь право на бесплатную юрпомощь имеют: - проживающие в Кузбассе участники специальной военной операции - близкие родственники участников СВО, погибших (умерших) в ходе выполнения возложенных задач, либо вследствие полученного увечья или заболевания; - близкие родственники сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, погибших во время служебных командировок в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую области и Украину в период проведения СВО, либо умерших в результате полученных там ранений.
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"Благодаря принятому закону, граждане на безвозмездной основе смогут получить помощь и консультацию при составлении документов правового характера, а также в отдельных случаях, когда необходим представитель интересов в судах", - отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, слова которого цитирует пресс-служба.
Под участниками специальной военной операции в Законе понимаются военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане.
Парламент Кузбасса также внес изменения в закон об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Исходя из динамики фактических поступлений и уточненных прогнозов доходная часть бюджета Кузбасса на 2022 год увеличена на 11,16 миллиардов рублей – до 311,84 миллиарда рублей. Поступления по налогу на доходы физлиц в текущем году увеличены на 3,44 миллиарда рублей, по акцизам на нефтепродукты – на 1,4 миллиарда рублей, по налогу на добычу полезных ископаемых – на 941,75 миллиона рублей, безвозмездные поступления на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет развития малоэтажного жилищного строительства, на 1,3 миллиарда рублей.
"Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограмм Кемеровской области-Кузбасса увеличены на 2022 год на 4,08 миллиарда рублей. Наибольшее увеличение, на 1,65 миллиарда рублей, произошло по госпрограмме "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса", - отметил председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Парламента Кузбасса Довран Аннаев, слова которого приводит пресс-служба.
 
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