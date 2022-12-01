https://ria.ru/20221201/lgoty-1835517868.html

Парламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО

Парламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО - РИА Новости, 01.12.2022

Парламент Кузбасса внес изменения в регзакон по льготам для участников СВО

Депутаты Парламента Кузбасса на 41-м заседании внесли изменения в четвертую статью регионального Закона "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:29

2022-12-01T12:29

2022-12-01T13:53

кемеровская область

херсонская область

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на 41-м заседании внесли изменения в четвертую статью регионального Закона "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации", расширив перечень кузбассовцев, имеющих право на льготу, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Теперь право на бесплатную юрпомощь имеют: - проживающие в Кузбассе участники специальной военной операции - близкие родственники участников СВО, погибших (умерших) в ходе выполнения возложенных задач, либо вследствие полученного увечья или заболевания; - близкие родственники сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, погибших во время служебных командировок в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую области и Украину в период проведения СВО, либо умерших в результате полученных там ранений."Благодаря принятому закону, граждане на безвозмездной основе смогут получить помощь и консультацию при составлении документов правового характера, а также в отдельных случаях, когда необходим представитель интересов в судах", - отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, слова которого цитирует пресс-служба.Под участниками специальной военной операции в Законе понимаются военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане.Парламент Кузбасса также внес изменения в закон об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.Исходя из динамики фактических поступлений и уточненных прогнозов доходная часть бюджета Кузбасса на 2022 год увеличена на 11,16 миллиардов рублей – до 311,84 миллиарда рублей. Поступления по налогу на доходы физлиц в текущем году увеличены на 3,44 миллиарда рублей, по акцизам на нефтепродукты – на 1,4 миллиарда рублей, по налогу на добычу полезных ископаемых – на 941,75 миллиона рублей, безвозмездные поступления на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет развития малоэтажного жилищного строительства, на 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831376559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, херсонская область