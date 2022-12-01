https://ria.ru/20221201/lavrov-1835537852.html

В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях

В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях - РИА Новости, 01.12.2022

В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях

Россия встревожена риторикой Запада, обвиняющего ее в подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения, но при этом наращивающего практически РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:08

2022-12-01T13:08

2022-12-01T13:55

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия встревожена риторикой Запада, обвиняющего ее в подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения, но при этом наращивающего практически прямое участие в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения. Но сам Запад, включая США, Великобританию, Францию, делает все, чтобы наращивать свое практически прямое участие в войне, которую руками украинцев они ведут против России", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.До этого в своей речи министр напомнил о соглашении президентов США и России о недопустимости ядерной войны, а также упомянул, что Москва готова была сказать, что нельзя развязывать не только ядерную войну, но и любую войну между ядерными державами.

https://ria.ru/20221201/neft-1835537518.html

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Лавров: мы встревожены риторикой Запада, обвиняющего Россию в подготовке провокаций ЛАВРОВ: ВСТРЕВОЖЕНЫ РИТОРИКОЙ ЗАПАДА, КОТОРЫЙ ОБВИНЯЕТ РФ В ВОЗМОЖНОМ ЯДЕРНОМ УДАРЕ, НО САМ НАРАЩИВАЕТ СВОЮ ВОЕННУЮ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НА УКРАИНЕ 2022-12-01T13:08 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина