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В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях - РИА Новости, 01.12.2022
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В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях
В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях - РИА Новости, 01.12.2022
В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях
Россия встревожена риторикой Запада, обвиняющего ее в подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения, но при этом наращивающего практически РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:08
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в мире
россия
украина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия встревожена риторикой Запада, обвиняющего ее в подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения, но при этом наращивающего практически прямое участие в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения. Но сам Запад, включая США, Великобританию, Францию, делает все, чтобы наращивать свое практически прямое участие в войне, которую руками украинцев они ведут против России", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.До этого в своей речи министр напомнил о соглашении президентов США и России о недопустимости ядерной войны, а также упомянул, что Москва готова была сказать, что нельзя развязывать не только ядерную войну, но и любую войну между ядерными державами.
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Лавров: мы встревожены риторикой Запада, обвиняющего Россию в подготовке провокаций
ЛАВРОВ: ВСТРЕВОЖЕНЫ РИТОРИКОЙ ЗАПАДА, КОТОРЫЙ ОБВИНЯЕТ РФ В ВОЗМОЖНОМ ЯДЕРНОМ УДАРЕ, НО САМ НАРАЩИВАЕТ СВОЮ ВОЕННУЮ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НА УКРАИНЕ
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
13:08 01.12.2022 (обновлено: 13:55 01.12.2022)
 
В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях

Лавров: Москва встревожена риторикой Запада, обвиняющего Россию в подготовке провокаций

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия встревожена риторикой Запада, обвиняющего ее в подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения, но при этом наращивающего практически прямое участие в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения. Но сам Запад, включая США, Великобританию, Францию, делает все, чтобы наращивать свое практически прямое участие в войне, которую руками украинцев они ведут против России", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
До этого в своей речи министр напомнил о соглашении президентов США и России о недопустимости ядерной войны, а также упомянул, что Москва готова была сказать, что нельзя развязывать не только ядерную войну, но и любую войну между ядерными державами.
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