https://ria.ru/20221201/lavrov-1835468298.html
Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности
Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности - РИА Новости, 01.12.2022
Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по вопросам европейской безопасности. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:12
2022-12-01T11:12
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сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по вопросам европейской безопасности.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности
LIVE: Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности
2022-12-01T11:12
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PT147M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по вопросам европейской безопасности.
2022-12-01T11:12
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PT147M49S
11:12 01.12.2022 (обновлено: 11:42 01.12.2022)
Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по вопросам европейской безопасности.