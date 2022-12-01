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Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности - РИА Новости, 01.12.2022
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Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности
Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности - РИА Новости, 01.12.2022
Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по вопросам европейской безопасности. РИА Новости, 01.12.2022
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сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по вопросам европейской безопасности.
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сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по вопросам европейской безопасности.
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11:12 01.12.2022 (обновлено: 11:42 01.12.2022)
 

Пресс-конференция Лаврова по вопросам европейской безопасности

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по вопросам европейской безопасности.
 
Сергей ЛавровРоссия
 
 
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