https://ria.ru/20221201/komissii-1835475728.html
МСП Банк снизил размер комиссии по переводам в валютах ЕАЭС
МСП Банк снизил размер комиссии по переводам в валютах ЕАЭС - РИА Новости, 01.12.2022
МСП Банк снизил размер комиссии по переводам в валютах ЕАЭС
МСП Банк с 1 декабря снизил размер комиссии при осуществлении переводов в валютах ЕАЭС, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:45
2022-12-01T10:45
2022-12-01T10:45
мсп банк
россия
банки
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МСП Банк с 1 декабря снизил размер комиссии при осуществлении переводов в валютах ЕАЭС, сообщает пресс-служба банка.Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов банка, открывших счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских сомони."Рынок Евразийского экономического союза перспективен для продукции наших предпринимателей. Доля расчетов в нацвалютах между странами ЕАЭС составляет уже 75%, и этот показатель будет расти. Льготы для платежей в валютах стран ЕАЭС расширяют возможности для малого и среднего бизнеса. Снижение ставок по платежам позволяет делать продукцию более конкурентоспособной по цене, направлять сэкономленные средства на другие бизнес-цели", — сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.Зачисление средств на счета клиентов в МСП Банке производится бесплатно, а комиссия за переводы в иностранной валюте в другие банки стала фиксированной и теперь составляет эквивалент 10 долларов США в рублях. Ранее за каждый перевод клиент должен был заплатить 0,1% от суммы, но не менее 30 долларов. Верхний предел комиссии составляла сумма в рублях, равная 150 или 250 долларов в зависимости от платежа.Также снижен максимальный размер комиссии банка за исполнение функций агента валютного контроля при осуществлении операций. Для платежей без постановки контракта на учет этот показатель снизился втрое – до 5 тысяч рублей вместо 15 тысяч рублей по ранее действовавшим тарифам. При платежах по контракту максимальная комиссия снижена с прежних 70 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.Льготные условия по счетам в валютах стран ЕАЭС в МСП Банке будут действовать до 1 мая 2023 года, уточняется в сообщении."Наличие таких счетов позволяет нашим клиентам проводить расчеты с контрагентами из стран Евразийского экономического союза в максимально сжатые сроки. Мы видим большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планируем расширять такую работу, чтобы предоставить предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества", – сказал председатель правления МСП банка Петр Засельский.МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставляет льготное финансирование бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20221122/kredity-1833321253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, россия, банки
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МСП Банк с 1 декабря снизил размер комиссии при осуществлении переводов в валютах ЕАЭС, сообщает пресс-служба банка.
Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов банка, открывших счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских сомони.
"Рынок Евразийского экономического союза перспективен для продукции наших предпринимателей. Доля расчетов в нацвалютах между странами ЕАЭС составляет уже 75%, и этот показатель будет расти. Льготы для платежей в валютах стран ЕАЭС расширяют возможности для малого и среднего бизнеса. Снижение ставок по платежам позволяет делать продукцию более конкурентоспособной по цене, направлять сэкономленные средства на другие бизнес-цели", — сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.
Зачисление средств на счета клиентов в МСП Банке производится бесплатно, а комиссия за переводы в иностранной валюте в другие банки стала фиксированной и теперь составляет эквивалент 10 долларов США в рублях. Ранее за каждый перевод клиент должен был заплатить 0,1% от суммы, но не менее 30 долларов. Верхний предел комиссии составляла сумма в рублях, равная 150 или 250 долларов в зависимости от платежа.
Также снижен максимальный размер комиссии банка за исполнение функций агента валютного контроля при осуществлении операций. Для платежей без постановки контракта на учет этот показатель снизился втрое – до 5 тысяч рублей вместо 15 тысяч рублей по ранее действовавшим тарифам. При платежах по контракту максимальная комиссия снижена с прежних 70 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.
Льготные условия по счетам в валютах стран ЕАЭС в МСП Банке
будут действовать до 1 мая 2023 года, уточняется в сообщении.
"Наличие таких счетов позволяет нашим клиентам проводить расчеты с контрагентами из стран Евразийского экономического союза в максимально сжатые сроки. Мы видим большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планируем расширять такую работу, чтобы предоставить предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества", – сказал председатель правления МСП банка Петр Засельский.
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставляет льготное финансирование бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.