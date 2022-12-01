https://ria.ru/20221201/komissii-1835475728.html

МСП Банк снизил размер комиссии по переводам в валютах ЕАЭС

МСП Банк снизил размер комиссии по переводам в валютах ЕАЭС - РИА Новости, 01.12.2022

МСП Банк снизил размер комиссии по переводам в валютах ЕАЭС

МСП Банк с 1 декабря снизил размер комиссии при осуществлении переводов в валютах ЕАЭС, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:45

2022-12-01T10:45

2022-12-01T10:45

мсп банк

россия

банки

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МСП Банк с 1 декабря снизил размер комиссии при осуществлении переводов в валютах ЕАЭС, сообщает пресс-служба банка.Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов банка, открывших счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских сомони."Рынок Евразийского экономического союза перспективен для продукции наших предпринимателей. Доля расчетов в нацвалютах между странами ЕАЭС составляет уже 75%, и этот показатель будет расти. Льготы для платежей в валютах стран ЕАЭС расширяют возможности для малого и среднего бизнеса. Снижение ставок по платежам позволяет делать продукцию более конкурентоспособной по цене, направлять сэкономленные средства на другие бизнес-цели", — сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.Зачисление средств на счета клиентов в МСП Банке производится бесплатно, а комиссия за переводы в иностранной валюте в другие банки стала фиксированной и теперь составляет эквивалент 10 долларов США в рублях. Ранее за каждый перевод клиент должен был заплатить 0,1% от суммы, но не менее 30 долларов. Верхний предел комиссии составляла сумма в рублях, равная 150 или 250 долларов в зависимости от платежа.Также снижен максимальный размер комиссии банка за исполнение функций агента валютного контроля при осуществлении операций. Для платежей без постановки контракта на учет этот показатель снизился втрое – до 5 тысяч рублей вместо 15 тысяч рублей по ранее действовавшим тарифам. При платежах по контракту максимальная комиссия снижена с прежних 70 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.Льготные условия по счетам в валютах стран ЕАЭС в МСП Банке будут действовать до 1 мая 2023 года, уточняется в сообщении."Наличие таких счетов позволяет нашим клиентам проводить расчеты с контрагентами из стран Евразийского экономического союза в максимально сжатые сроки. Мы видим большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планируем расширять такую работу, чтобы предоставить предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества", – сказал председатель правления МСП банка Петр Засельский.МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставляет льготное финансирование бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221122/kredity-1833321253.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, россия, банки