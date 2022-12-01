https://ria.ru/20221201/kolesnikova-1835685379.html
Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из реанимации в хирургию
Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из реанимации в хирургию - РИА Новости, 01.12.2022
Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из реанимации в хирургию
Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, ранее госпитализированную из колонии в Гомеле в реанимацию... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:20
2022-12-01T18:20
2022-12-01T18:20
мария колесникова
белоруссия
минский областной суд
гомель
виктор бабарико
в мире
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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, ранее госпитализированную из колонии в Гомеле в реанимацию местной больницы, перевели в хирургическое отделение, заявила в четверг пресс-служба штаба Бабарико.Ранее там сообщили, что бригада скорой помощи доставила Колесникову 28 ноября в больницу, ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. Отмечалось, что она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Со ссылкой на неподтвержденную информацию в пресс-службе сообщали, что причиной госпитализации стала прободная язва. Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко подтвердил РИА Новости сообщение о госпитализации своей клиентки, пояснив, что узнал об этом лично в гомельской больнице, но причины госпитализации ему там не назвали. Официальной информации о госпитализации Колесниковой нет, в администрации больницы РИА Новости отказали в комментарии."Отцу Марии удалось узнать, как она сегодня себя чувствует. По словам врачей, ей становится лучше. Ее перевели в первое хирургическое отделение из реанимации. Аппетит нормальный, Маша позавтракала йогуртом и кашей. Ее посещал врач из колонии, который заверил: после выписки из больницы Марии обеспечат надлежащие условия и уход", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что "сама Мария Колесникова знает от врачей свой диагноз, а также что и как оперировали", но отцу диагноз не сообщили.Колесникова с января находится в женской колонии в Гомеле. Ранее Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный Минским областным судом, оставив его без изменений. В начале сентября прошлого года Минский областной суд приговорил Колесникову и юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
https://ria.ru/20220811/tikhanovskiy-1808965560.html
https://ria.ru/20220603/oppozitsiya-1792920177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария колесникова, белоруссия, минский областной суд, гомель, виктор бабарико, в мире
Мария Колесникова, Белоруссия, Минский областной суд, Гомель, Виктор Бабарико, В мире
Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из реанимации в хирургию
Активистку штаба Бабарико Марию Колесникову перевели из реанимации в хирургию
МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, ранее госпитализированную из колонии в Гомеле в реанимацию местной больницы, перевели в хирургическое отделение, заявила в четверг пресс-служба штаба Бабарико.
Ранее там сообщили, что бригада скорой помощи доставила Колесникову 28 ноября в больницу, ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. Отмечалось, что она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Со ссылкой на неподтвержденную информацию в пресс-службе сообщали, что причиной госпитализации стала прободная язва. Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко подтвердил РИА Новости сообщение о госпитализации своей клиентки, пояснив, что узнал об этом лично в гомельской больнице, но причины госпитализации ему там не назвали. Официальной информации о госпитализации Колесниковой нет, в администрации больницы РИА Новости отказали в комментарии.
"Отцу Марии удалось узнать, как она сегодня себя чувствует. По словам врачей, ей становится лучше. Ее перевели в первое хирургическое отделение из реанимации. Аппетит нормальный, Маша позавтракала йогуртом и кашей. Ее посещал врач из колонии, который заверил: после выписки из больницы Марии обеспечат надлежащие условия и уход", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что "сама Мария Колесникова знает от врачей свой диагноз, а также что и как оперировали", но отцу диагноз не сообщили.
Колесникова с января находится в женской колонии в Гомеле. Ранее Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Максима Знака
на приговор, вынесенный Минским областным судом
, оставив его без изменений. В начале сентября прошлого года Минский областной суд приговорил Колесникову и юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.