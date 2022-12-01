https://ria.ru/20221201/kirbi-1835594672.html

Журналист Fox News отчитал представителя Белого дома за подарок для России

Журналист Fox News отчитал представителя Белого дома за подарок для России - РИА Новости, 01.12.2022

Журналист Fox News отчитал представителя Белого дома за подарок для России

Представитель Белого дома и координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби шокировал журналистов телеканала Fox News словами РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:45

2022-12-01T15:45

2022-12-01T15:45

в мире

джон кирби

джо байден

дональд трамп

афганистан

сша

россия

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730703_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_8b065a5708d2e9a68091005dc284f2ef.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представитель Белого дома и координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби шокировал журналистов телеканала Fox News словами о выходе американских войск из Афганистана.Кирби назвал операцию по выводу войск США из Афганистана "восхитительной", чем вызвал недовольство ведущего телеканала Брайан Килмида."Такие страны, как Россия и Китай, увидели, что мы сделали в Афганистане, о чем мы в этом году уже много раз говорили. И им осталось только изумляться! Изумляться той скорости и эффективности, с которой нам удалось столь малыми силами безопасно эвакуировать из страны так много афганцев! Ни одной другой нации такое было бы не по плечу", — заявил телеканалу представитель Белого дома.Однако Брайан Килмид в ответ на слова Кирби заметил, что в отчете Пентагона беспорядочный выход из Афганистана считают большой проблемой, так как Китай, по данным минобороны, использовал промахи США, чтобы убедить другие государства в ненадежности Америки как партнера. В отчете операцию по выводу войск назвали "пропагандистским подарком" для Китая и России.В 2020 году США при посредничестве Катара заключили в Дохемирное соглашение с талибами (движение "Талибан"*), согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана. Президент США Джо Байден, пересмотревший почти все внешнеполитические решения своего предшественника Дональда Трампа, по афганскому вопросу с ним согласился и в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО.В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221201/makron-1835492337.html

https://ria.ru/20221130/konflikt-1835190989.html

афганистан

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джон кирби, джо байден, дональд трамп, афганистан, сша, россия, министерство обороны сша, талибан, нато