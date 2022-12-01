Журналист Fox News отчитал представителя Белого дома за подарок для России
Кирби шокировал журналистов Fox News словами о "восхитительном" уходе США из Афганистана
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представитель Белого дома и координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби шокировал журналистов телеканала Fox News словами о выходе американских войск из Афганистана.
Кирби назвал операцию по выводу войск США из Афганистана "восхитительной", чем вызвал недовольство ведущего телеканала Брайан Килмида.
"Такие страны, как Россия и Китай, увидели, что мы сделали в Афганистане, о чем мы в этом году уже много раз говорили. И им осталось только изумляться! Изумляться той скорости и эффективности, с которой нам удалось столь малыми силами безопасно эвакуировать из страны так много афганцев! Ни одной другой нации такое было бы не по плечу", — заявил телеканалу представитель Белого дома.
Однако Брайан Килмид в ответ на слова Кирби заметил, что в отчете Пентагона беспорядочный выход из Афганистана считают большой проблемой, так как Китай, по данным минобороны, использовал промахи США, чтобы убедить другие государства в ненадежности Америки как партнера. В отчете операцию по выводу войск назвали "пропагандистским подарком" для Китая и России.
"Забудем о людях, которые оказались брошены из-за краха правительства, хотя вы обещали, что оно выдержит. Как офицер, как вы охарактеризуете то, как мы покинули Афганистан, поскольку самые разумные люди говорят о самом позорном моменте со времен Сайгона? <...> Президенту не докладывали об этом, это факт. Был составлен отчет о том, что происходило в Афганистане: президенту никто не докладывал о происходящем", — возмутился журналист.
В 2020 году США при посредничестве Катара заключили в Дохемирное соглашение с талибами (движение "Талибан"*), согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана. Президент США Джо Байден, пересмотревший почти все внешнеполитические решения своего предшественника Дональда Трампа, по афганскому вопросу с ним согласился и в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО.
В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.