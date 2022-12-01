Рейтинг@Mail.ru
Журналист Fox News отчитал представителя Белого дома за подарок для России - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/kirbi-1835594672.html
Журналист Fox News отчитал представителя Белого дома за подарок для России
Журналист Fox News отчитал представителя Белого дома за подарок для России - РИА Новости, 01.12.2022
Журналист Fox News отчитал представителя Белого дома за подарок для России
Представитель Белого дома и координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби шокировал журналистов телеканала Fox News словами РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:45
2022-12-01T15:45
в мире
джон кирби
джо байден
дональд трамп
афганистан
сша
россия
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730703_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_8b065a5708d2e9a68091005dc284f2ef.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представитель Белого дома и координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби шокировал журналистов телеканала Fox News словами о выходе американских войск из Афганистана.Кирби назвал операцию по выводу войск США из Афганистана "восхитительной", чем вызвал недовольство ведущего телеканала Брайан Килмида."Такие страны, как Россия и Китай, увидели, что мы сделали в Афганистане, о чем мы в этом году уже много раз говорили. И им осталось только изумляться! Изумляться той скорости и эффективности, с которой нам удалось столь малыми силами безопасно эвакуировать из страны так много афганцев! Ни одной другой нации такое было бы не по плечу", — заявил телеканалу представитель Белого дома.Однако Брайан Килмид в ответ на слова Кирби заметил, что в отчете Пентагона беспорядочный выход из Афганистана считают большой проблемой, так как Китай, по данным минобороны, использовал промахи США, чтобы убедить другие государства в ненадежности Америки как партнера. В отчете операцию по выводу войск назвали "пропагандистским подарком" для Китая и России.В 2020 году США при посредничестве Катара заключили в Дохемирное соглашение с талибами (движение "Талибан"*), согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана. Президент США Джо Байден, пересмотревший почти все внешнеполитические решения своего предшественника Дональда Трампа, по афганскому вопросу с ним согласился и в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО.В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221201/makron-1835492337.html
https://ria.ru/20221130/konflikt-1835190989.html
афганистан
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730703_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_8a29d19d99716d2e54a5aac4b8134d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон кирби, джо байден, дональд трамп, афганистан, сша, россия, министерство обороны сша, талибан, нато
В мире, Джон Кирби, Джо Байден, Дональд Трамп, Афганистан, США, Россия, Министерство обороны США, Талибан, НАТО
15:45 01.12.2022
 
Журналист Fox News отчитал представителя Белого дома за подарок для России

Кирби шокировал журналистов Fox News словами о "восхитительном" уходе США из Афганистана

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представитель Белого дома и координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби шокировал журналистов телеканала Fox News словами о выходе американских войск из Афганистана.
Кирби назвал операцию по выводу войск США из Афганистана "восхитительной", чем вызвал недовольство ведущего телеканала Брайан Килмида.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в посольстве Франции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 11:30
Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами
"Такие страны, как Россия и Китай, увидели, что мы сделали в Афганистане, о чем мы в этом году уже много раз говорили. И им осталось только изумляться! Изумляться той скорости и эффективности, с которой нам удалось столь малыми силами безопасно эвакуировать из страны так много афганцев! Ни одной другой нации такое было бы не по плечу", — заявил телеканалу представитель Белого дома.
Однако Брайан Килмид в ответ на слова Кирби заметил, что в отчете Пентагона беспорядочный выход из Афганистана считают большой проблемой, так как Китай, по данным минобороны, использовал промахи США, чтобы убедить другие государства в ненадежности Америки как партнера. В отчете операцию по выводу войск назвали "пропагандистским подарком" для Китая и России.
"Забудем о людях, которые оказались брошены из-за краха правительства, хотя вы обещали, что оно выдержит. Как офицер, как вы охарактеризуете то, как мы покинули Афганистан, поскольку самые разумные люди говорят о самом позорном моменте со времен Сайгона? <...> Президенту не докладывали об этом, это факт. Был составлен отчет о том, что происходило в Афганистане: президенту никто не докладывал о происходящем", — возмутился журналист.
В 2020 году США при посредничестве Катара заключили в Дохемирное соглашение с талибами (движение "Талибан"*), согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана. Президент США Джо Байден, пересмотревший почти все внешнеполитические решения своего предшественника Дональда Трампа, по афганскому вопросу с ним согласился и в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО.
В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 10:18
СМИ: в Европе считают, что США получают выгоду от конфликта на Украине
 
В миреДжон КирбиДжо БайденДональд ТрампАфганистанСШАРоссияМинистерство обороны СШАТалибанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала