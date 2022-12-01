Глава Мордовии обсудил с Чернышенко реализацию инвестпроектов
Глава Мордовии Здунов обсудил с вице-премьером Чернышенко реализацию инвестпроектов
Глава Мордовии Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с заместителем председателя правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко обсудили реализацию инвестиционных проектов, развитие спортивной и туристической инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба главы республики.
Вице-премьер в рамках рабочей поездки ранее посещал серийное производство телекоммуникационного оптического волокна АО "Оптиковолоконные системы" в Мордовии. На встрече обсудили перспективы роста объемов производства.
"Год назад мы говорили о необходимости перехода предприятия на технологию полного цикла с использованием отечественного сырья. Расширение производства позволит увеличить объемы для покрытия нужд рынка, что должно в текущих условиях обеспечить полное импортозамещение. В настоящее время Минцифры совместно с Минфином завершают прогнозную оценку объема спроса, начиная от преформ до конечной продукции. Тема сегодня особенно актуальна - это вклад в технологический суверенитет, о котором неоднократно говорил президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
Глава Мордовии отметил, что сейчас это направление – важная составляющая национальной безопасности. "Мы заинтересованы в полной локализации и развитии в республике производства оптоволокна. Уже разработана обновленная финансовая модель реализации проекта. Совместно с Минпромторгом России прорабатываем вариант финансирования проекта с использованием нового инвестиционного механизма кластерной субсидии с привлечением Фонда развития промышленности, Газпромбанка и ВЭБ.РФ", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Еще одной темой разговора стала корректировка, исходя из текущих вызовов, прорывных проектов, отобранных в рамках института кураторства. В частности, поддержано предложение региона по трансформации проекта "Мордовия - центр развития радиоэлектронной промышленности" в создание индустриального парка "Светотехника". Проект предусматривает привлечение инвесторов и создание новых производств.
В рамках встречи речь шла также о проектах по развитию туристической и спортивной инфраструктуры региона.