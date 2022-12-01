https://ria.ru/20221201/investproekty-1835619798.html

Глава Мордовии обсудил с Чернышенко реализацию инвестпроектов

Глава Мордовии обсудил с Чернышенко реализацию инвестпроектов - РИА Новости, 01.12.2022

Глава Мордовии обсудил с Чернышенко реализацию инвестпроектов

Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с заместителем председателя правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко обсудили РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:26

2022-12-01T16:26

2022-12-01T16:26

республика мордовия

республика мордовия

дмитрий чернышенко

россия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с заместителем председателя правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко обсудили реализацию инвестиционных проектов, развитие спортивной и туристической инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба главы республики.Вице-премьер в рамках рабочей поездки ранее посещал серийное производство телекоммуникационного оптического волокна АО "Оптиковолоконные системы" в Мордовии. На встрече обсудили перспективы роста объемов производства."Год назад мы говорили о необходимости перехода предприятия на технологию полного цикла с использованием отечественного сырья. Расширение производства позволит увеличить объемы для покрытия нужд рынка, что должно в текущих условиях обеспечить полное импортозамещение. В настоящее время Минцифры совместно с Минфином завершают прогнозную оценку объема спроса, начиная от преформ до конечной продукции. Тема сегодня особенно актуальна - это вклад в технологический суверенитет, о котором неоднократно говорил президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.Глава Мордовии отметил, что сейчас это направление – важная составляющая национальной безопасности. "Мы заинтересованы в полной локализации и развитии в республике производства оптоволокна. Уже разработана обновленная финансовая модель реализации проекта. Совместно с Минпромторгом России прорабатываем вариант финансирования проекта с использованием нового инвестиционного механизма кластерной субсидии с привлечением Фонда развития промышленности, Газпромбанка и ВЭБ.РФ", - приводятся в сообщении слова Здунова.Еще одной темой разговора стала корректировка, исходя из текущих вызовов, прорывных проектов, отобранных в рамках института кураторства. В частности, поддержано предложение региона по трансформации проекта "Мордовия - центр развития радиоэлектронной промышленности" в создание индустриального парка "Светотехника". Проект предусматривает привлечение инвесторов и создание новых производств.В рамках встречи речь шла также о проектах по развитию туристической и спортивной инфраструктуры региона.

https://ria.ru/20221125/zaklyuchennye-1834321028.html

https://ria.ru/20221117/molodezh-1832308980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика мордовия, дмитрий чернышенко, россия, артем здунов