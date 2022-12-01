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Глава Мордовии обсудил с Чернышенко реализацию инвестпроектов - РИА Новости, 01.12.2022
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Республика Мордовия
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Глава Мордовии обсудил с Чернышенко реализацию инвестпроектов
Глава Мордовии обсудил с Чернышенко реализацию инвестпроектов - РИА Новости, 01.12.2022
Глава Мордовии обсудил с Чернышенко реализацию инвестпроектов
Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с заместителем председателя правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко обсудили РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:26
2022-12-01T16:26
республика мордовия
республика мордовия
дмитрий чернышенко
россия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с заместителем председателя правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко обсудили реализацию инвестиционных проектов, развитие спортивной и туристической инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба главы республики.Вице-премьер в рамках рабочей поездки ранее посещал серийное производство телекоммуникационного оптического волокна АО "Оптиковолоконные системы" в Мордовии. На встрече обсудили перспективы роста объемов производства."Год назад мы говорили о необходимости перехода предприятия на технологию полного цикла с использованием отечественного сырья. Расширение производства позволит увеличить объемы для покрытия нужд рынка, что должно в текущих условиях обеспечить полное импортозамещение. В настоящее время Минцифры совместно с Минфином завершают прогнозную оценку объема спроса, начиная от преформ до конечной продукции. Тема сегодня особенно актуальна - это вклад в технологический суверенитет, о котором неоднократно говорил президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.Глава Мордовии отметил, что сейчас это направление – важная составляющая национальной безопасности. "Мы заинтересованы в полной локализации и развитии в республике производства оптоволокна. Уже разработана обновленная финансовая модель реализации проекта. Совместно с Минпромторгом России прорабатываем вариант финансирования проекта с использованием нового инвестиционного механизма кластерной субсидии с привлечением Фонда развития промышленности, Газпромбанка и ВЭБ.РФ", - приводятся в сообщении слова Здунова.Еще одной темой разговора стала корректировка, исходя из текущих вызовов, прорывных проектов, отобранных в рамках института кураторства. В частности, поддержано предложение региона по трансформации проекта "Мордовия - центр развития радиоэлектронной промышленности" в создание индустриального парка "Светотехника". Проект предусматривает привлечение инвесторов и создание новых производств.В рамках встречи речь шла также о проектах по развитию туристической и спортивной инфраструктуры региона.
https://ria.ru/20221125/zaklyuchennye-1834321028.html
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республика мордовия, дмитрий чернышенко, россия, артем здунов
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Дмитрий Чернышенко, Россия, Артем Здунов
16:26 01.12.2022
 
Глава Мордовии обсудил с Чернышенко реализацию инвестпроектов

Глава Мордовии Здунов обсудил с вице-премьером Чернышенко реализацию инвестпроектов

© Фото : @zdunov_artem/InstagramГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : @zdunov_artem/Instagram
Глава Мордовии Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с заместителем председателя правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко обсудили реализацию инвестиционных проектов, развитие спортивной и туристической инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба главы республики.
Вице-премьер в рамках рабочей поездки ранее посещал серийное производство телекоммуникационного оптического волокна АО "Оптиковолоконные системы" в Мордовии. На встрече обсудили перспективы роста объемов производства.
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"Год назад мы говорили о необходимости перехода предприятия на технологию полного цикла с использованием отечественного сырья. Расширение производства позволит увеличить объемы для покрытия нужд рынка, что должно в текущих условиях обеспечить полное импортозамещение. В настоящее время Минцифры совместно с Минфином завершают прогнозную оценку объема спроса, начиная от преформ до конечной продукции. Тема сегодня особенно актуальна - это вклад в технологический суверенитет, о котором неоднократно говорил президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
Глава Мордовии отметил, что сейчас это направление – важная составляющая национальной безопасности. "Мы заинтересованы в полной локализации и развитии в республике производства оптоволокна. Уже разработана обновленная финансовая модель реализации проекта. Совместно с Минпромторгом России прорабатываем вариант финансирования проекта с использованием нового инвестиционного механизма кластерной субсидии с привлечением Фонда развития промышленности, Газпромбанка и ВЭБ.РФ", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Еще одной темой разговора стала корректировка, исходя из текущих вызовов, прорывных проектов, отобранных в рамках института кураторства. В частности, поддержано предложение региона по трансформации проекта "Мордовия - центр развития радиоэлектронной промышленности" в создание индустриального парка "Светотехника". Проект предусматривает привлечение инвесторов и создание новых производств.
В рамках встречи речь шла также о проектах по развитию туристической и спортивной инфраструктуры региона.
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Республика МордовияРеспублика МордовияДмитрий ЧернышенкоРоссияАртем Здунов
 
 
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