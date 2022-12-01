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Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысят 1 триллион рублей - РИА Новости, 01.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221201/investitsii-1835605359.html
Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысят 1 триллион рублей
Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысят 1 триллион рублей - РИА Новости, 01.12.2022
Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысят 1 триллион рублей
Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам текущего года превысит 1 триллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:04
2022-12-01T16:04
новости подмосковья
экономика
импортозамещение
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам текущего года превысит 1 триллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."Инвестиции в основной капитал в Московской области на протяжении последних трех лет превышают 1 триллион рублей. По итогам первых девяти месяцев 2022 года они уже составляют 784 миллиардов рублей. Поэтому мы рассчитываем, что и в этом году мы перешагнем отметку в 1 триллион рублей", - приводятся слова заместителя председателя правительства Екатерины Зиновьевой.Она также подчеркнула, что несмотря на экономические вызовы 2022 года инвестиционная активность в Московской области не снизилась."В начале этого года планы были оперативно скорректированы в сторону импортозамещения, что позволило уже в этом году реализовать 18 проектов. Еще 3 импортозамещающих производства будут открыты до конца этого года. Всего в области уже заявлено 130 импортозамещающих проектов", - отметила Зиновьева.
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экономика, импортозамещение
Новости Подмосковья, Экономика, Импортозамещение
16:04 01.12.2022
 

Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысят 1 триллион рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам текущего года превысит 1 триллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Инвестиции в основной капитал в Московской области на протяжении последних трех лет превышают 1 триллион рублей. По итогам первых девяти месяцев 2022 года они уже составляют 784 миллиардов рублей. Поэтому мы рассчитываем, что и в этом году мы перешагнем отметку в 1 триллион рублей", - приводятся слова заместителя председателя правительства Екатерины Зиновьевой.
Она также подчеркнула, что несмотря на экономические вызовы 2022 года инвестиционная активность в Московской области не снизилась.
"В начале этого года планы были оперативно скорректированы в сторону импортозамещения, что позволило уже в этом году реализовать 18 проектов. Еще 3 импортозамещающих производства будут открыты до конца этого года. Всего в области уже заявлено 130 импортозамещающих проектов", - отметила Зиновьева.
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