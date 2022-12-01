https://ria.ru/20221201/investitsii-1835605359.html

Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысят 1 триллион рублей

Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысят 1 триллион рублей - РИА Новости, 01.12.2022

Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысят 1 триллион рублей

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам текущего года превысит 1 триллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:04

2022-12-01T16:04

2022-12-01T16:04

новости подмосковья

экономика

импортозамещение

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам текущего года превысит 1 триллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."Инвестиции в основной капитал в Московской области на протяжении последних трех лет превышают 1 триллион рублей. По итогам первых девяти месяцев 2022 года они уже составляют 784 миллиардов рублей. Поэтому мы рассчитываем, что и в этом году мы перешагнем отметку в 1 триллион рублей", - приводятся слова заместителя председателя правительства Екатерины Зиновьевой.Она также подчеркнула, что несмотря на экономические вызовы 2022 года инвестиционная активность в Московской области не снизилась."В начале этого года планы были оперативно скорректированы в сторону импортозамещения, что позволило уже в этом году реализовать 18 проектов. Еще 3 импортозамещающих производства будут открыты до конца этого года. Всего в области уже заявлено 130 импортозамещающих проектов", - отметила Зиновьева.

https://ria.ru/20220603/investitsii-1792850664.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, импортозамещение