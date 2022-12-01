https://ria.ru/20221201/investitsii-1835472276.html

Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области

Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области - РИА Новости, 01.12.2022

Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области

Еще восемь турецких компаний выразили готовность запустить инвестиционные проекты на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:42

2022-12-01T10:42

2022-12-01T10:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Еще восемь турецких компаний выразили готовность запустить инвестиционные проекты на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.Переговоры с представителями турецкого бизнеса прошли в рамках роуд-шоу Подмосковья в Стамбуле."Сегодня в Подмосковье уже работают десять компаний с участием турецкого капитала. Это надежные инвестиционные партнеры, которые продолжают уверенно развиваться и нацелены на дальнейшую работу в нашей области. С учетом проведённых встреч мы ожидаем, что по итогам поездки число турецких резидентов у нас удвоится", – приводятся в сообщении слова зампреда правительства Екатерины Зиновьевой.Согласно справке пресс-службы ведомства, о готовности открыть бизнес на территории Московской области сообщили производители продукции для строительства, химпродукции, а также предприятия машиностроительной отрасли.

https://ria.ru/20221125/podmoskove-1834178246.html

московская область (подмосковье)

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), стамбул