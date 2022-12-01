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Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области
Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области - РИА Новости, 01.12.2022
Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области
Еще восемь турецких компаний выразили готовность запустить инвестиционные проекты на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:42
2022-12-01T10:42
2022-12-01T10:42
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Еще восемь турецких компаний выразили готовность запустить инвестиционные проекты на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.Переговоры с представителями турецкого бизнеса прошли в рамках роуд-шоу Подмосковья в Стамбуле."Сегодня в Подмосковье уже работают десять компаний с участием турецкого капитала. Это надежные инвестиционные партнеры, которые продолжают уверенно развиваться и нацелены на дальнейшую работу в нашей области. С учетом проведённых встреч мы ожидаем, что по итогам поездки число турецких резидентов у нас удвоится", – приводятся в сообщении слова зампреда правительства Екатерины Зиновьевой.Согласно справке пресс-службы ведомства, о готовности открыть бизнес на территории Московской области сообщили производители продукции для строительства, химпродукции, а также предприятия машиностроительной отрасли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), стамбул
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Стамбул
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Еще восемь турецких компаний выразили готовность запустить инвестиционные проекты на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Переговоры с представителями турецкого бизнеса прошли в рамках роуд-шоу Подмосковья в Стамбуле
.
"Сегодня в Подмосковье уже работают десять компаний с участием турецкого капитала. Это надежные инвестиционные партнеры, которые продолжают уверенно развиваться и нацелены на дальнейшую работу в нашей области. С учетом проведённых встреч мы ожидаем, что по итогам поездки число турецких резидентов у нас удвоится", – приводятся в сообщении слова зампреда правительства Екатерины Зиновьевой.
Согласно справке пресс-службы ведомства, о готовности открыть бизнес на территории Московской области сообщили производители продукции для строительства, химпродукции, а также предприятия машиностроительной отрасли.