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Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области - РИА Новости, 01.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221201/investitsii-1835472276.html
Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области
Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области - РИА Новости, 01.12.2022
Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области
Еще восемь турецких компаний выразили готовность запустить инвестиционные проекты на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:42
2022-12-01T10:42
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Еще восемь турецких компаний выразили готовность запустить инвестиционные проекты на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.Переговоры с представителями турецкого бизнеса прошли в рамках роуд-шоу Подмосковья в Стамбуле."Сегодня в Подмосковье уже работают десять компаний с участием турецкого капитала. Это надежные инвестиционные партнеры, которые продолжают уверенно развиваться и нацелены на дальнейшую работу в нашей области. С учетом проведённых встреч мы ожидаем, что по итогам поездки число турецких резидентов у нас удвоится", – приводятся в сообщении слова зампреда правительства Екатерины Зиновьевой.Согласно справке пресс-службы ведомства, о готовности открыть бизнес на территории Московской области сообщили производители продукции для строительства, химпродукции, а также предприятия машиностроительной отрасли.
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московская область (подмосковье), стамбул
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Стамбул
10:42 01.12.2022
 

Еще восемь турецких компаний готовы начать работу в Московской области

© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиТурецкий бизнес планирует удвоить присутствие в Подмосковье
Турецкий бизнес планирует удвоить присутствие в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Еще восемь турецких компаний выразили готовность запустить инвестиционные проекты на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Переговоры с представителями турецкого бизнеса прошли в рамках роуд-шоу Подмосковья в Стамбуле.
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"Сегодня в Подмосковье уже работают десять компаний с участием турецкого капитала. Это надежные инвестиционные партнеры, которые продолжают уверенно развиваться и нацелены на дальнейшую работу в нашей области. С учетом проведённых встреч мы ожидаем, что по итогам поездки число турецких резидентов у нас удвоится", – приводятся в сообщении слова зампреда правительства Екатерины Зиновьевой.
Согласно справке пресс-службы ведомства, о готовности открыть бизнес на территории Московской области сообщили производители продукции для строительства, химпродукции, а также предприятия машиностроительной отрасли.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Стамбул
 
 
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