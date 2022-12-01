https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html
Минюст опубликовал единый реестр иноагентов
Минюст опубликовал единый реестр иноагентов - РИА Новости, 01.12.2022
Минюст опубликовал единый реестр иноагентов
Министерство юстиции России сформировало и опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, который теперь включает в себя физических лиц,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:27
2022-12-01T17:27
2022-12-01T17:31
россия
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА 1 дек – РИА Новости. Министерство юстиции России сформировало и опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, который теперь включает в себя физических лиц, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации, следует из обновления на сайте ведомства.В объединенном реестре 493 организации и гражданина. Как отметили в Минюсте, реестр размещен в открытом доступе на сайте ведомства с тем объемом сведений, которые определило правительство РФ."Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц (дата рождения, ИНН, СНИЛС)", - пояснили в министерстве. Предусмотрена возможность выхода из реестра в упрощенном порядке для граждан, впервые включенных в реестр. Решение будет принимать министр юстиции РФ или его заместитель в сокращенные сроки на основании заявления.Ранее министерство юстиции вело четыре реестра, куда включали иностранных агентов. Это были реестр НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных НПО. С 1 декабря всех иностранных агентов внесли в единый реестр.Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иностранным агентом был лишь факт иностранного финансирования.
https://ria.ru/20221125/fizlitsa-inoagenty-1834364193.html
https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Россия, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
17:27 01.12.2022 (обновлено: 17:31 01.12.2022)
Минюст опубликовал единый реестр иноагентов
Минюст опубликовал единый реестр физических лиц и организаций, признанных иноагентами
МОСКВА 1 дек – РИА Новости.
Министерство юстиции России сформировало и опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, который теперь включает в себя физических лиц, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации, следует из обновления на сайте
ведомства.
В объединенном реестре 493 организации и гражданина. Как отметили в Минюсте, реестр размещен в открытом доступе на сайте ведомства с тем объемом сведений, которые определило правительство РФ.
"Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц (дата рождения, ИНН, СНИЛС)", - пояснили в министерстве. Предусмотрена возможность выхода из реестра в упрощенном порядке для граждан, впервые включенных в реестр. Решение будет принимать министр юстиции РФ или его заместитель в сокращенные сроки на основании заявления.
Ранее министерство юстиции вело четыре реестра, куда включали иностранных агентов. Это были реестр НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных НПО. С 1 декабря всех иностранных агентов внесли в единый реестр.
Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иностранным агентом был лишь факт иностранного финансирования.