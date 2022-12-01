12:02 01.12.2022 (обновлено: 12:03 01.12.2022)
В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны
Депутат Клименко: железнодорожная инфраструктура Украины разрушена почти наполовину
Железнодорожная станция. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Инфраструктура железной дороги Украины с начала российской спецоперации разрушена более чем на 40%, восстановительные работы на железнодорожных путях не прекращаются, заявила первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко.
"Железнодорожная инфраструктура повреждена за девять месяцев более чем на 40%. Надо отдать должное "Укрзализныце" ("Украинские железные дороги" – ред.) и другим службам, они ремонтируют постоянно… Поэтому сказать, что завтра остановиться "Укрзализныця", нельзя", - сказала Клименко в эфире телеканала "Рада".
Она отметила, что "Укрзализныця" имеет по сравнению с энергетическими объектами и атомными станциями страны "большую мобильность", поэтому дорожную инфраструктуру уничтожить "практически невозможно".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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