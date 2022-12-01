https://ria.ru/20221201/infrastruktura-1835505604.html

В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны

В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны - РИА Новости, 01.12.2022

В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны

Инфраструктура железной дороги Украины с начала российской спецоперации разрушена более чем на 40%, восстановительные работы на железнодорожных путях не... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:02

2022-12-01T12:02

2022-12-01T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

юлия клименко

украина

укрзализныця

украинская железная дорога

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Инфраструктура железной дороги Украины с начала российской спецоперации разрушена более чем на 40%, восстановительные работы на железнодорожных путях не прекращаются, заявила первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко."Железнодорожная инфраструктура повреждена за девять месяцев более чем на 40%. Надо отдать должное "Укрзализныце" ("Украинские железные дороги" – ред.) и другим службам, они ремонтируют постоянно… Поэтому сказать, что завтра остановиться "Укрзализныця", нельзя", - сказала Клименко в эфире телеканала "Рада".Она отметила, что "Укрзализныця" имеет по сравнению с энергетическими объектами и атомными станциями страны "большую мобильность", поэтому дорожную инфраструктуру уничтожить "практически невозможно".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221130/infrastruktura-1835402119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юлия клименко, украина, укрзализныця, украинская железная дорога