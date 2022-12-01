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В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/infrastruktura-1835505604.html
В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны
В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны - РИА Новости, 01.12.2022
В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны
Инфраструктура железной дороги Украины с начала российской спецоперации разрушена более чем на 40%, восстановительные работы на железнодорожных путях не... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:02
2022-12-01T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
юлия клименко
украина
укрзализныця
украинская железная дорога
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Инфраструктура железной дороги Украины с начала российской спецоперации разрушена более чем на 40%, восстановительные работы на железнодорожных путях не прекращаются, заявила первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко."Железнодорожная инфраструктура повреждена за девять месяцев более чем на 40%. Надо отдать должное "Укрзализныце" ("Украинские железные дороги" – ред.) и другим службам, они ремонтируют постоянно… Поэтому сказать, что завтра остановиться "Укрзализныця", нельзя", - сказала Клименко в эфире телеканала "Рада".Она отметила, что "Укрзализныця" имеет по сравнению с энергетическими объектами и атомными станциями страны "большую мобильность", поэтому дорожную инфраструктуру уничтожить "практически невозможно".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221130/infrastruktura-1835402119.html
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в мире, юлия клименко, украина, укрзализныця, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, Юлия Клименко, Украина, Укрзализныця, Украинская железная дорога
12:02 01.12.2022 (обновлено: 12:03 01.12.2022)
 
В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны

Депутат Клименко: железнодорожная инфраструктура Украины разрушена почти наполовину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожная станция
Железнодорожная станция - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железнодорожная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Инфраструктура железной дороги Украины с начала российской спецоперации разрушена более чем на 40%, восстановительные работы на железнодорожных путях не прекращаются, заявила первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко.
"Железнодорожная инфраструктура повреждена за девять месяцев более чем на 40%. Надо отдать должное "Укрзализныце" ("Украинские железные дороги" – ред.) и другим службам, они ремонтируют постоянно… Поэтому сказать, что завтра остановиться "Укрзализныця", нельзя", - сказала Клименко в эфире телеканала "Рада".
Она отметила, что "Укрзализныця" имеет по сравнению с энергетическими объектами и атомными станциями страны "большую мобильность", поэтому дорожную инфраструктуру уничтожить "практически невозможно".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮлия КлименкоУкраинаУкрзализныцяУкраинская железная дорога
 
 
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