https://ria.ru/20221201/indiya-1835372717.html
Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино
Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино - РИА Новости, 01.12.2022
Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино
Пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL стартует в четверг вечером в московском ТРЦ "Океания". Фильмом открытия станет приключенческий боевик "Пушпа... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:41
2022-12-01T10:41
2022-12-01T10:41
культура
новости культуры
москва
россия
индия
кино
что посмотреть
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835355857_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3697ac0891261d43a939411fc870a978.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL стартует в четверг вечером в московском ТРЦ "Океания". Фильмом открытия станет приключенческий боевик "Пушпа. Восхождение" 2021 года. Его представят прибывшие в столицу авторы и исполнители главных ролей: обладатель множества профессиональных премий актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар. Гостей церемонии ждет культурно-развлекательная программа: танцевальный номер под саундтрек "Пушпы" от Аллы Духовой, основательницы и художественного руководителя балета TODES, и традиционный ритуал зажжения лампы.В программе 2022 года представлены шесть хитов индийского кинематографа – кроме "Пушпы", россияне увидят драму "Меня зовут Кхан" режиссера Карана Джохара (2010), новинку 2022 года "RRR: Рядом ревет революция" С.С. Раджамули, ленты "Дангал" Санджая Лила Бхансали (2016) и "Бой" Сиддхарта Ананда (2019). Кроме того, в рамках фестиваля будет показана одна из любимых в России картин — музыкальная мелодрама "Танцор диско". Кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL организован кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке министерства культуры РФ и Посольства Индии в России. Показы пройдут в кинотеатрах национальной сети "Синема Парк" в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.
https://ria.ru/20221201/kino-1835320419.html
москва
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835355857_221:0:1661:1080_1920x0_80_0_0_960d69bd3fb8fbb563885aa78feb7aca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, россия, индия, кино, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Москва, Россия, Индия, Кино, что посмотреть , куда сходить
Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино
Фестиваль индийского кино стартует в Москве и пройдет с 1 по 6 декабря в 24 городах России
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL стартует в четверг вечером в московском ТРЦ "Океания". Фильмом открытия станет приключенческий боевик "Пушпа. Восхождение" 2021 года. Его представят прибывшие в столицу авторы и исполнители главных ролей: обладатель множества профессиональных премий актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар.
Гостей церемонии ждет культурно-развлекательная программа: танцевальный номер под саундтрек "Пушпы" от Аллы Духовой, основательницы и художественного руководителя балета TODES, и традиционный ритуал зажжения лампы.
В программе 2022 года представлены шесть хитов индийского кинематографа – кроме "Пушпы", россияне увидят драму "Меня зовут Кхан" режиссера Карана Джохара (2010), новинку 2022 года "RRR: Рядом ревет революция" С.С. Раджамули, ленты "Дангал" Санджая Лила Бхансали (2016) и "Бой" Сиддхарта Ананда (2019). Кроме того, в рамках фестиваля будет показана одна из любимых в России картин — музыкальная мелодрама "Танцор диско".
Кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL организован кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке министерства культуры РФ и Посольства Индии в России. Показы пройдут в кинотеатрах национальной сети "Синема Парк" в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.