https://ria.ru/20221201/indiya-1835372717.html

Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино

Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино - РИА Новости, 01.12.2022

Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино

Пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL стартует в четверг вечером в московском ТРЦ "Океания". Фильмом открытия станет приключенческий боевик "Пушпа... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:41

2022-12-01T10:41

2022-12-01T10:41

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL стартует в четверг вечером в московском ТРЦ "Океания". Фильмом открытия станет приключенческий боевик "Пушпа. Восхождение" 2021 года. Его представят прибывшие в столицу авторы и исполнители главных ролей: обладатель множества профессиональных премий актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар. Гостей церемонии ждет культурно-развлекательная программа: танцевальный номер под саундтрек "Пушпы" от Аллы Духовой, основательницы и художественного руководителя балета TODES, и традиционный ритуал зажжения лампы.В программе 2022 года представлены шесть хитов индийского кинематографа – кроме "Пушпы", россияне увидят драму "Меня зовут Кхан" режиссера Карана Джохара (2010), новинку 2022 года "RRR: Рядом ревет революция" С.С. Раджамули, ленты "Дангал" Санджая Лила Бхансали (2016) и "Бой" Сиддхарта Ананда (2019). Кроме того, в рамках фестиваля будет показана одна из любимых в России картин — музыкальная мелодрама "Танцор диско". Кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL организован кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке министерства культуры РФ и Посольства Индии в России. Показы пройдут в кинотеатрах национальной сети "Синема Парк" в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

новости культуры, москва, россия, индия, кино, что посмотреть , куда сходить