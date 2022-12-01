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Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221201/indiya-1835372717.html
Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино
Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино - РИА Новости, 01.12.2022
Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино
Пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL стартует в четверг вечером в московском ТРЦ "Океания". Фильмом открытия станет приключенческий боевик "Пушпа... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:41
2022-12-01T10:41
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL стартует в четверг вечером в московском ТРЦ "Океания". Фильмом открытия станет приключенческий боевик "Пушпа. Восхождение" 2021 года. Его представят прибывшие в столицу авторы и исполнители главных ролей: обладатель множества профессиональных премий актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар. Гостей церемонии ждет культурно-развлекательная программа: танцевальный номер под саундтрек "Пушпы" от Аллы Духовой, основательницы и художественного руководителя балета TODES, и традиционный ритуал зажжения лампы.В программе 2022 года представлены шесть хитов индийского кинематографа – кроме "Пушпы", россияне увидят драму "Меня зовут Кхан" режиссера Карана Джохара (2010), новинку 2022 года "RRR: Рядом ревет революция" С.С. Раджамули, ленты "Дангал" Санджая Лила Бхансали (2016) и "Бой" Сиддхарта Ананда (2019). Кроме того, в рамках фестиваля будет показана одна из любимых в России картин — музыкальная мелодрама "Танцор диско". Кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL организован кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке министерства культуры РФ и Посольства Индии в России. Показы пройдут в кинотеатрах национальной сети "Синема Парк" в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.
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новости культуры, москва, россия, индия, кино, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Москва, Россия, Индия, Кино, что посмотреть , куда сходить
10:41 01.12.2022
 
Экшн и любимая классика: в Москве стартует фестиваль индийского кино

Фестиваль индийского кино стартует в Москве и пройдет с 1 по 6 декабря в 24 городах России

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVALКадр из фильма "RRR: Рядом ревёт революция"
Кадр из фильма RRR: Рядом ревёт революция
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL стартует в четверг вечером в московском ТРЦ "Океания". Фильмом открытия станет приключенческий боевик "Пушпа. Восхождение" 2021 года. Его представят прибывшие в столицу авторы и исполнители главных ролей: обладатель множества профессиональных премий актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар.
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVALКадр из фильма "RRR: Рядом ревёт революция"
Кадр из фильма RRR: Рядом ревёт революция
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Кадр из фильма "RRR: Рядом ревёт революция"
Гостей церемонии ждет культурно-развлекательная программа: танцевальный номер под саундтрек "Пушпы" от Аллы Духовой, основательницы и художественного руководителя балета TODES, и традиционный ритуал зажжения лампы.
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVALКадр из фильма "Танцор диско"
Кадр из фильма Танцор диско
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Кадр из фильма "Танцор диско"
В программе 2022 года представлены шесть хитов индийского кинематографа – кроме "Пушпы", россияне увидят драму "Меня зовут Кхан" режиссера Карана Джохара (2010), новинку 2022 года "RRR: Рядом ревет революция" С.С. Раджамули, ленты "Дангал" Санджая Лила Бхансали (2016) и "Бой" Сиддхарта Ананда (2019). Кроме того, в рамках фестиваля будет показана одна из любимых в России картин — музыкальная мелодрама "Танцор диско".
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVALКадр из фильма "Меня зовут кхан"
Кадр из фильма Меня зовут кхан
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Кадр из фильма "Меня зовут кхан"
Кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL организован кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке министерства культуры РФ и Посольства Индии в России. Показы пройдут в кинотеатрах национальной сети "Синема Парк" в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.
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