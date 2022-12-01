https://ria.ru/20221201/ilovaysk-1835452454.html

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску - РИА Новости, 01.12.2022

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:52

2022-12-01T08:52

2022-12-01T11:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

иловайск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее Центр по контролю за соблюдением перемирия по Минским соглашениям)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 02:15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Мемрик — населенный пункт Иловайск: выпущено две ракеты из РСЗО M142 HIMARS", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

иловайск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, иловайск, вооруженные силы украины