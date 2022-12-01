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Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/ilovaysk-1835452454.html
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску - РИА Новости, 01.12.2022
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:52
2022-12-01T11:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
иловайск
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее Центр по контролю за соблюдением перемирия по Минским соглашениям)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 02:15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Мемрик — населенный пункт Иловайск: выпущено две ракеты из РСЗО M142 HIMARS", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, иловайск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Иловайск, Вооруженные силы Украины
08:52 01.12.2022 (обновлено: 11:05 01.12.2022)
 
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее Центр по контролю за соблюдением перемирия по Минским соглашениям).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 02:15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Мемрик — населенный пункт Иловайск: выпущено две ракеты из РСЗО M142 HIMARS", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Пентагон такого не ожидал". Украинской армии указали на серьезную проблему
РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаИловайскВооруженные силы Украины
 
 
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