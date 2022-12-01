https://ria.ru/20221201/ilovaysk-1835452454.html
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску - РИА Новости, 01.12.2022
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:52
2022-12-01T08:52
2022-12-01T11:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
иловайск
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее Центр по контролю за соблюдением перемирия по Минским соглашениям)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 02:15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Мемрик — населенный пункт Иловайск: выпущено две ракеты из РСЗО M142 HIMARS", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, иловайск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Иловайск, Вооруженные силы Украины
08:52 01.12.2022 (обновлено: 11:05 01.12.2022)
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску