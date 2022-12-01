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Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 миллионов человек - РИА Новости, 01.12.2022
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Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 миллионов человек
Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 миллионов человек - РИА Новости, 01.12.2022
Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 миллионов человек
Аудитория государственных пабликов в соцсетях превысила 36 миллионов человек, сообщает Минцифры России. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:22
2022-12-01T20:22
общество
технологии
россия
одноклассники
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Аудитория государственных пабликов в соцсетях превысила 36 миллионов человек, сообщает Минцифры России."С 1 декабря школы, поликлиники, детские сады и другие государственные учреждения должны иметь официальные страницы в соцсетях. Следить за их работой и быть в курсе новостей станет проще. Аудитория госпабликов уже превышает 36 миллионов человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.В Минцифры напоминают, что убедиться в подлинности страницы можно с помощью специальных отметок "Госорганизация" и "Подтверждено через "Госуслуги".Сейчас функция подтверждения подлинности страницы через "Госуслуги" доступна только "ВКонтакте", а воспользовались ей уже более ста тысяч госорганизаций.В начале сентября о выборе соцсетей, в которых обязаны вести странички российские госучреждения, сообщал кабмин - это "ВКонтакте" и "Одноклассники". Правительство РФ указывало, что госорганы будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.Позднее процедура подтверждения для госпабликов появится и в "Одноклассниках".
https://ria.ru/20221130/chernyshenko-1835346196.html
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общество, технологии, россия, одноклассники
Общество, Технологии, Россия, Одноклассники
20:22 01.12.2022
 
Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 миллионов человек

Минцифры: аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 миллионов человек

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Аудитория государственных пабликов в соцсетях превысила 36 миллионов человек, сообщает Минцифры России.
"С 1 декабря школы, поликлиники, детские сады и другие государственные учреждения должны иметь официальные страницы в соцсетях. Следить за их работой и быть в курсе новостей станет проще. Аудитория госпабликов уже превышает 36 миллионов человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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В Минцифры напоминают, что убедиться в подлинности страницы можно с помощью специальных отметок "Госорганизация" и "Подтверждено через "Госуслуги".
Сейчас функция подтверждения подлинности страницы через "Госуслуги" доступна только "ВКонтакте", а воспользовались ей уже более ста тысяч госорганизаций.
В начале сентября о выборе соцсетей, в которых обязаны вести странички российские госучреждения, сообщал кабмин - это "ВКонтакте" и "Одноклассники". Правительство РФ указывало, что госорганы будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.
Позднее процедура подтверждения для госпабликов появится и в "Одноклассниках".
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