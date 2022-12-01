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В Алтайском крае при пожаре погибли родители и ребенок

В Алтайском крае при пожаре погибли родители и ребенок - РИА Новости, 01.12.2022

В Алтайском крае при пожаре погибли родители и ребенок

Родители и ребёнок погибли на пожаре в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T07:53

2022-12-01T07:53

2022-12-01T08:00

происшествия

барнаул

алтайский край

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Родители и ребёнок погибли на пожаре в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону."Ранним утром 1 декабря 2022 года в городе Барнауле на улице Анатолия произошел пожар в частном доме, в ходе тушения которого обнаружены тела трех человек. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. Следователями СК установлены личности погибших: женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, а также причины пожара и версии гибели людей. Расследование уголовного дела контролирует краевая прокуратура.

https://ria.ru/20221025/proverka-1826420400.html

барнаул

алтайский край

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происшествия, барнаул, алтайский край, жилье, следственный комитет россии (ск рф)